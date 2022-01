Schauspieler Heino Ferch: „Ich finde die Arroganz des Westens nicht gut“

Heino Ferch (58) spielt in „Der Palast“ den Vater erwachsener Zwillinge, die nichts von der Existenz der jeweils anderen wissen, weil sie nach der Geburt getrennt wurden – eine lebt mit dem Vater im Westen, die andere mit der Mutter in der DDR. Der Dreiteiler ist am 3., 4. und 5. Januar ab jeweils 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

„Der Palast“ spielt im geteilten Berlin und Deutschland Ende der 80er, kurz vor dem Mauerfall. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?

Ich war damals in Berlin in meinem ersten Theaterengagement und bin hautnah am Geschehen gewesen. Verrückterweise war ich am Tag des Mauerfalls in Norddeutschland bei meinen Eltern. Ich habe das vor dem Fernseher verfolgt. Am nächsten Tag war ich wieder in Berlin und habe einen taumelnden Kurfürstendamm erlebt. Das war wie Karneval in Rio: Menschen sind sich in die Arme gefallen und haben sich die Nase platt gedrückt an Schaufensterscheiben.

In der Serie werden Grenzkontrollen mit Leibesvisitationen gezeigt: Wie haben Sie das damals erlebt? Ist das ein realistisches Abbild?

Absolut. Diese unheimlichen Grenzkontrollen sind realistisch. Ich bin in meiner Jugend auch für den Sport durch die DDR gereist und hatte dort Familie. Ich kenne richtige Grenzeinreisen, die noch mal eine andere Schärfe hatten als Tagesreisen nach Ostberlin. Das war alles willkürlich, wenn einem die Nase nicht gepasst hat oder einer im Bus auf der Klassenfahrt einen blöden Spruch gemacht hat, wurde schon mal der ganze Bus an der Grenze vier Stunden beiseite genommen. Die Schärfe der Grenzkontrollen in der Serie ist absolut realistisch.

Was hat sich für Sie beruflich nach dem Mauerfall geändert?

Viele Ensembles und Besetzungen waren nach dem Mauerfall gemischt mit Menschen aus Ost- und Westdeutschland. Ich bin 1990 in mein zweites Engagement ins Schillertheater gekommen, da gab es eine Intendanz, die aus Ost- und Westregisseuren bestand, und die haben in dem Jahr nach dem Mauerfall sofort ein komplett gemischtes Ensemble zusammengestellt.

Finden Sie jetzt, rund 30 Jahre später, dass die Wiedervereinigung gelungen ist?

Die Wiedervereinigung ist zum Teil gelungen. Ich finde die Arroganz des Westens nicht gut. Einiges, was gut gewesen ist am Ostdeutschen, hätte man übernehmen können, anstatt der Bevölkerung in Ostdeutschland das Gefühl zu geben, dass bei uns alles besser, schöner und reicher ist. Da gab es eine Art Wirtschaftschauvinismus, und mit dem Osten wurde nicht sehr sensibel umgegangen. Helmut Kohl hat damals als Kanzler blühende Landschaften versprochen. Dass das Ganze nicht so einfach ist, hätte man sich an drei Fingern abzählen können.

Ich frage, weil es auch beim Gehalt noch große Unterschiede gibt und im Osten zum Beispiel auch mehr AfD gewählt wird und sich dort weniger Menschen aktuell impfen lassen ...

Ich glaube nicht, dass das mit den Ungeimpften in Sachsen damit zu tun hat, ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Ich denke aber, dass ein gewisses Wahlverhalten bestimmt darauf zurückzuführen ist, dass viele Menschen bei dieser Wiedervereinigung verloren gegangen sind und keine Perspektive für sich gesehen haben. Aber es ist auch schwierig, ein Land, das sich 40 Jahre abgeschottet hat, mit Westdeutschland zu vereinen. Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Systeme gewesen, die aufeinanderprallen. Man muss davon ausgehen, dass das sich nie ganz angleichen wird, solange es noch eine Generation gibt, die vor dem Mauerfall erwachsen geworden ist.

In der Serie wurden die Rollen der Ost- und West-Familie entsprechend der Biografie der Darstellerinnen und Darsteller besetzt. Halten Sie das für ein gutes Prinzip?

Ein Prinzip daraus zu machen, finde ich falsch. Ich habe auch schon viele ostdeutsche Charaktere gespielt in meiner Karriere. Es gibt natürlich einen anderen Erfahrungswert, wenn Kollegen mit Ostwurzeln diese Rollen spielen, vielleicht auch ein Stück weit mehr Authentizität, aber unterm Strich steht nur die Glaubwürdigkeit. Ostdeutsche Rollen prinzipiell nur von ostdeutschen Schauspielern spielen zu lassen, finde ich totalen Käse. Es sollen die spielen, die am überzeugendsten sind.

Darüber gab es zuletzt, auch etwa was die Sexualität angeht, große Diskussionen. In Deutschland beschweren sich Schauspieler und Schauspielerinnen wie Karin Hanczewski, dass sie nach ihrem Outing nur noch für homosexuelle Rollen angefragt werden, in den USA hingegen sollen bei den Amazon Studios künftig nur noch Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert werden, deren Identität auch mit der ihrer Rolle übereinstimmt.

Das ist genauso totaler Käse. Heterosexuelle Menschen können genauso gut homosexuelle Menschen spielen und andersherum. Mit guter Ausbildung und Vorbereitung und dem richtigen Fingerspitzengefühl ist das alles gar kein Problem. Von daher finde ich das sehr einseitig und polarisierend und halte davon gar nichts.

Sie spielen in der Serie den Vater von mittlerweile erwachsenen Zwillingen, der nach der Geburt eines der Kinder über die Grenze mitgenommen hat. Das Verhältnis zu seinen Töchtern ist auch deshalb eher angespannt. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern?

Die Serie spielt ja in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren, das war eine ganz andere Zeit. Die Offenheit von Eltern, die Gesprächstiefe und die Themen mit den Kindern waren damals anders als mit meinen Kindern heute. Heute ist da eine ganz andere Offenheit, eine viel größere Empathie miteinander.

„Unsere Kinder sollen in einer Demokratie aufwachsen“, begründet Roland seine „Flucht“ nach Westdeutschland kurz vor dem Mauerbau. Wenn Sie auf die heutige Situation in Deutschland und der Welt blicken: Machen Sie sich auch Sorgen, in was für einer Welt Ihre Kinder aufwachsen – mit Blick etwa auf den Klimawandel?

Sorgen machen ich mir jeden Tag, wenn ich sehe, wie sich die Welt verändert. Corona hat uns da ganz schön zurückgeworfen. Wir waren eigentlich beim Umweltschutz auf einem ganz guten Weg die letzten paar Jahre, weg von Plastik und Verpackungen. Durch diese furchtbare Pandemie ist auch die Perversion der Verpackung wieder in die Höhe geschossen. Aber was will man machen: keine Kinder wegen der Sorgen bekommen? Oder trotzdem Kinder bekommen und das Beste daraus machen? Die Kinder wachsen mit dem Einfluss der Schule und allem sehr umsichtig auf. Das Bewusstsein für die Umwelt ist in der Jugend schon sehr verankert, die wachsen anders als wir in den Siebzigern und Achtzigern auf.

Von Hannah Scheiwe/RND