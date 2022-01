Betrunkener Falschfahrer verursacht schweren Autounfall auf B42

Eltville. Ein Falschfahrer ist auf der Bundesstraße 42 bei Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und hat einen 23-jährigen Mann schwer verletzt. Der junge Mann wurde hinter dem Steuer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 51-jährige Falschfahrer streifte den Angaben zufolge am Montagabend zunächst ein anderes Auto, wobei eine 60-jährige Beifahrerin in dem Wagen leicht verletzt wurden. Auch der 51-Jährige verletzte sich auf seiner Geisterfahrt leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Die B42 war am Montagabend für mehrere Stunden voll gesperrt.

RND/dpa