Wegen Omikron-Kontakt: Tausende Kreuzfahrtpassagiere in Hongkong in Quarantäne

Hongkong. In Hongkong sind Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes in Quarantäne geschickt worden. Die Behörden ordneten die vorzeitige Rückkehr der „Spectrum of the Seas“ nach Hongkong an, nachdem neun Passagiere als Kontaktpersonen eines mit der Omikron-Variante des Coronavirus infizierten Patienten identifiziert worden waren. Das Schiff kam am Mittwochmorgen in Hongkong an, die Menschen wurden getestet und durften es nicht verlassen.

„Spectrum of the Seas“: Weitere Kreuzfahrt abgesagt

Die Reederei Royal Caribbean erklärte, die neun Passagiere seien sofort isoliert worden. Tests hätten keine Corona-Infektionen bei ihnen angezeigt. Die Passagiere sollten ein Viertel des Fahrpreises zurückerstattet bekommen. Eine für Donnerstag geplante weitere Kreuzfahrt der „Spectrum of the Seas“ sei abgesagt worden.

Die Hongkonger Behörden hatten vergangene Woche mehrere Wohnhäuser gesperrt, die in Verbindung mit einem Omikron-Ausbruch standen.

RND/AP