New York: Wintereinbruch lässt Hunderte Flüge ausfallen

New York. Der erste größere Schneefall in der amerikanischen Ostküstenmetropole New York in diesem Winter hat für Streichungen und Verzögerungen an den Flughäfen der Stadt gesorgt. Mehr als 700 Flüge seien an den drei Airports JFK, Newark und LaGuardia zusammengerechnet ausgefallen. Viele weitere Maschinen seien verspätet.

Im Umland von New York wurden den Angaben des nationalen Wetterdienstes zufolge nach einer eisigen Nacht am Freitagmorgen knapp 20 Zentimeter Schnee gemessen. In der Stadt selbst war es etwa die Hälfte.

RND/dpa