Heftiger Schneefall in Pakistan: Mindestens 16 Menschen in ihren Autos erfroren

Islamabad. In Pakistan sind mindestens 16 Menschen auf Straßen zu einem Skigebiet in ihren Fahrzeugen erfroren. Sie seien bei minus 8 Grad Celsius auf dem Weg zum Wintersportort Murree im heftigem Schneefall steckengeblieben, teilten die Behörden am Samstag mit. Unter den Toten sei die Familie eines Kollegen aus Islamabad, sagte der Polizist Atiq Ahmed. Auch sein Kamerad sei erfroren.

Inzwischen seien Tausende Fahrzeuge aus dem Schnee befreit worden, sagte Innenminister Sheikh Rashid Ahmed, doch es steckten immer noch Tausende weitere fest. In der Gegend seien über Nacht mehr als 120 Zentimeter Schnee gefallen. Alle Zufahrtsstraßen seien gesperrt. In das Gebiet würden nur noch Rettungskräfte und Fahrzeuge gelassen, die Nahrung für die Eingeschlossenen bringen. Er habe paramilitärische Kräfte und Gebirgstruppen zur Hilfe angefordert. Die örtlichen Behörden erklärten, in dem Schnee seien selbst die Räumfahrzeuge nicht mehr durchgekommen.

Murree ist ein beliebter Wintersportort

Murree liegt gut 45 Kilometer nördlich der Hauptstadt Islamabad. Der beliebte Wintersportort lockt jährlich Millionen Touristen an. Die Zufahrtsstraßen sind im Winter häufig von Schnee blockiert.

RND/AP