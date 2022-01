Hier wird es am Wochenende kalt und glatt

In der Nacht zum Samstag gab es gebietsweise glatte Straßen. So kam es in Niedersachsen, Sachsen und Teilen Bayerns zu Unfällen bedingt durch Schnee und Glätte. In Franken (Bayern) brachte eine Schneedecke auf der Autobahn zahlreiche Laster zum Stehen. Im Landkreis Emsland (Niedersachsen) kam ein Auto mit angehängtem Wohnwagen von der vereisten Straße ab und überschlug sich.

Auch in den kommenden Tagen wird Autofahrerinnen und Autofahrern zur Vorsicht geraten, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt winterliche Temperaturen und Glättegefahr voraus.

Tagsüber sind die meisten Gebiete frostfrei, doch von Sachsen über Ostbayern bis zu den Alpen sagt der DWD weitere Schneefälle vorher. Bis zum späten Nachmittag werden in Sachsen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen liegen hier zwischen 1 und 4 Grad Celsius.

Die Vorraussichten für Sonntag

In der Nacht zum Sonntag kommt es dann auch in anderen Regionen zu Neuschnee und Glättegefahr. Vor allem betroffen ist das Bergland, so der DWD.

Auch am Sonntag geht es kühl und stürmisch weiter. Mit gelegentlichen Schauern in der Westhälfte und Höchstwerten von 1 Grad Celsius in der Uckermark bis 7 Grad Celsius am Niederrhein. In der Nacht zum Montag kommt es dann vor allem im Osten und Süden zu Schneeregen oder Schnee und damit einhergehend zu Glättegefahr. An den Alpen kann es sogar zu Minusgraden von bis zu – 5 Grad Celsius kommen.

So startet die Woche

Zum Start in die Woche bleibt es weiter bewölkt im Süden und Osten mit Schneeregen und Schnee. Im Rest von Deutschland kommt es gebietsweise zu Auflockerungen.

RND/lka mit dpa