Sängerin Sinéad O‘Connor trauert um 17-jährigen Sohn

Die irische Sängerin Sinéad O‘Connor (55, „Nothing Compares 2 U“) trauert um ihren 17-jährigen Sohn Shane. Der Teenager war seit einigen Tagen vermisst worden. Die Polizei bestätigte gegenüber britischen Medien den Todesfall.

Bei Twitter schrieb die Sängerin: „Mein wunderschöner Sohn Nevi‘im Nesta Ali Shane O‘Connor, das Licht meines Lebens, hat heute entschieden, seinen irdischen Kämpfen ein Ende zu setzen und ist nun bei Gott.“ Weiter heißt es: „Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby. Ich liebe dich so sehr. Bitte sei in Frieden.“

Die Polizei bestätigte gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“, dass der Vermisstenaufruf für Shane O‘Connor aufgehoben worden sei. Nach dem Fund einer Leiche in der Gegend von Bray in Wicklow (Irland) am Freitag sei die Suche nach Shane O‘Connor eingestellt worden, sagte ein Sprecher.

Der Teenager wurde seit Donnerstag vermisst, nachdem er aus einem Krankenhaus verschwunden war. Shane ist der Sohn von Sinéad O‘Connor und dem irischen Folkmusiker und Produzenten Donal Lunny. Die Sängerin hat noch drei weitere Kinder.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/lka