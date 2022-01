Felswand stürzt auf Touristenboote in Brasilien: mindesten fünf Tote und viele Vermisste

Es sind dramatische Bilder, die Augenzeugen festgehalten haben: Beim Sturz eines riesigen Felshangs auf Touristenboote in einem See im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens sind mindestens fünf Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden. Ein Einsatzleiter der Feuerwehr von Minas Gerais sagte, dass womöglich bis zu 20 Menschen vermisst würden. Man bemühe sich um deren Identifizierung.

Das Unglück ereignete sich in einer Bucht des Furnas-Stausees in der Gemeinde Capitólio, der wegen seiner Größe auch „Meer von Minas“ genannt wird und viele Touristen anlockt. In einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich der riesige Felsen in der Schlucht löst und auf drei Boote stürzt, Schreie sind zu hören. Eine riesige Welle schwappt anschließend über das Wasser.

Zunächst hatte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem Sender CNN Brazil von zwei Toten gesprochen, die Zahl wurde später nach oben korrigiert. Die meisten der 32 Verletzten seien bis zum Abend (Ortszeit) wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dem Feuerwehrsprecher zufolge hatte vermutlich anhaltender Starkregen zum Einsturz der Felswand geführt.

Die Feuerwehr entsandte Taucher und Helikopter zum Hilfseinsatz für die Opfer, wie das Pressebüro des Staates Minas Gerais mitteilte. Beteiligt war auch die brasilianische Marine.

Der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, schrieb bei Twitter: „Heute leiden wir in unserem Bundesstaat unter den Schmerzen einer Tragödie aufgrund von heftigen Regenfällen, die zur Lockerung einer Steinmauer im Furnas-See in Capitólio führten.“ Den Familien der Opfer drückte er sein Beileid aus und sagte ihnen die Unterstützung der Regierung zu.

Minas Gerais hat mit massiven Regenfällen zu kämpfen, die laut dem Zivilschutz fast 17.000 Menschen wegen Überschwemmungen aus ihren Häusern getrieben haben. Die Marine hat eine Untersuchung eingeleitet.

RND/seb/AP