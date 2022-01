26-Jähriger erliegt Verletzungen nach Familienstreit und Explosionen

Niefern-Öschelbronn. Spezialkräfte hatten ihn am frühen Samstagmorgen nach dem Zwischenfall in einem Einfamilienhaus festgenommen. Die Polizei war nach eigenen Angaben alarmiert worden, weil ein Streit im Haus eskaliert war. Zwar hätten sich nach der Auseinandersetzung zunächst alle in ihre Zimmer zurückgezogen, doch zwei Explosionen im Zimmer des jungen Mannes hätten das Haus erschüttert. Die drei Verwandten waren unverletzt geblieben, während der Mann in seinem Zimmer geblieben war.

Polizei schließt Mordabsichten nicht aus

Nach Angaben der Polizei könnte der Mann Brandbeschleuniger benutzt haben. Sie schließt nicht aus, dass er sich und seine Verwandten umbringen wollte.

RND/dpa