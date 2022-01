Ermittlungsgruppe zur Aufdecken eines Kindesmissbrauchsfalls in Bergisch Gladbach wird aufgelöst

Köln. Die spezielle Polizei-Ermittlungsgruppe „Berg“, die auf das Aufdecken eines Kindesmissbrauchsfalls in Bergisch Gladbach bei Köln zurückgeht, wird aufgelöst. Das teilte die Kölner Polizei am Montag mit. „Die BAO Berg als dieses Konstrukt wird aufgelöst“, sagte ein Sprecher. Noch vorliegende Spuren würden aber in der „Alltagsorganisation“ zu Ende bearbeitet. Wie viele das sind und welche Bilanz die „Besondere Aufbauorganisation Berg“ (BAO Berg) von ihrer Arbeit zieht, soll am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

BAO bewirkt zahlreiche Festnahmen und rechtskräftige Verurteilungen

Die BAO „Berg“ hatte seit Oktober 2019 in einem weit verzweigten Missbrauchskomplex ermittelt. Im Haus eines Mannes aus Bergisch Gladbach bei Köln waren damals Unmengen kinderpornografischer Daten gefunden worden. Zudem stießen die Ermittler auf viele Kontakte zu Männern, die im Netz Videos und Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs austauschten. Auf diese Weise kam man immer mehr Verdächtigen auf die Spur. Auf die BAO gehen mittlerweile zahlreiche Durchsuchungen, Festnahmen und rechtskräftige Verurteilungen zurück.

RND/dpa