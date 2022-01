Kita-Praktikant soll Mädchen angefasst haben: Prozess wegen sexuellen Kindesmissbrauchs

Waren. Ein ehemaliger Praktikant einer Kindertagesstätte muss sich Ende Januar wegen sexuellen Kindesmissbrauchs am Amtsgericht in Waren an der Müritz verantworten. Der Vorfall soll sich im Oktober 2020 in einem Kindergarten in Sietow (Mecklenburgischen Seenplatte) ereignet haben, wie ein Sprecher des Warener Amtsgerichtes am Dienstag sagte. Laut Staatsanwaltschaft soll der damals 35-jährige Mann das Kind „während des Mittagsschlafs unsittlich berührt haben.“ Das damals vier Jahre alte Mädchen habe sich ihren Eltern anvertraut, die sich an die Kita-Leitung wandten. Diese schaltete die Polizei ein und der Beschuldigten wurde sofort suspendiert.

Für den Prozess am 31. Januar sind eine Reihe von Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Am gleichen Tag soll ein Urteil fallen. Unklar sei noch, inwieweit der Prozess öffentlich stattfindet, hieß es. Laut Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Ermittlungen gegen den Beschuldigten in einem zweiten Fall, der kurz danach bekannt geworden waren, wurden wieder eingestellt.

RND/dpa