Der „Vater der Wimmelbücher“: Illustrator Ali Mitgutsch im Alter von 86 Jahren gestorben

Ali Mitgutsch ist am Abend des 10. Januar mit 86 Jahren in München gestorben. Das teilt der Ravensburger-Verlag mit Bezug auf seine Literaturagenten Ingmar Gregorzewski und Oliver Brauer in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Mitgutsch war der „Vater der Wimmelbücher“: Sein erstes Wimmelbuch „Rundherum in meiner Stadt“ erschien 1968. Es folgten viele weitere, die Generationen von Kindern und Erwachsenen begeisterten.

Der Verlag trauert um seinen Kinderbuchautor. „Ali Mitgutschs Werk hat in all den Jahrzehnten, die es uns im Verlag begleitet, nichts an seiner Strahlkraft und Faszination verloren“, sagt Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender der Ravensburger AG, laut Mitteilung. „Als Sohn des damaligen Verlegers bin ich mit seinen Büchern aufgewachsen, wie auch jetzt meine Kinder. Wir sind traurig, aber dankbar, dass wir ihn so lange begleiten durften.“ Auch Anuschka Albertz, Geschäftsführerin des Ravensburger- Verlags, findet emotionale Worte zum Abschied: „Seine Bilder bringen mich bis heute zum Staunen und Lachen, immer wieder entdecke ich neue Details“, sagt sie. „Wir verlieren einen großen Künstler und Freund.“

Mitgutsch bezeichnete Wimmelwelten als „sich selbst erzählende Geschichtenbücher“

Mitgutschs Wimmelbücher erzählen ohne Worte und farbenfroh seit Jahrzehnten wunderbare Alltagsgeschichten – aus dem Schwimmbad, vom Bauernhof, aus den Bergen oder aus der Stadt. Seine Wimmelwelten bezeichnete Mitgutsch als „sich selbst erzählende Geschichtenbücher“. In den „Wimmelbüchern“ wimmelt es – wie der Name es schon sagt – nur so von Figuren und anderen kleinen Details. Ein immer wiederkehrender Hingucker war etwa der pinkelnde Junge. Futter für seine Bilder bekam Mitgutsch auf Streifzügen durch die Stadt. „Dazu habe ich stets einen kleinen Block und einen Stift dabei und zeichne flink Skizzen, mit denen ich dann später arbeite“, sagte er einmal im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Karriere hatte Mitgutsch als Grafiker begonnen. Nachdem er dem Ravensburger-Verlag ein paar Ideen und Skizzen für Kinderbücher geschickt hatte, wurde sein Talent entdeckt – 1968 erschien sein erstes Wimmelbuch „Rundherum in meiner Stadt“. Ein Jahr später erhielt er dafür den Deutschen Jugendbuchpreis. Es war der Anfang von etwas, was zu Mitgutschs Lebensthema wurde. In Interviews vor sechs Jahren, zu seinem 80. Geburtstag, sagte der Kinderbuchautor: „Jedes einzelne Wimmelbild ist ein Teil von mir.“

Mehr als 70 Bücher, Poster und Puzzles von Mitgutsch

Mehr als 70 Bücher, Poster und Puzzles erschienen laut Verlag mit seinen Figuren und Zeichnungen. Und die waren demnach überaus erfolgreich: Allein in Deutschland gingen über fünf Millionen Exemplare über die Ladentische, international kamen mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare dazu. 2017 hatte Mitgutsch sich dann in den Ruhestand und aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.

