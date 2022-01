Erdrutsche und Überschwemmungen: Mindestens zehn Tote in Brasilien

Belo Horizonte. Mindestens zehn Menschen sind in Brasilien in den vergangenen Tagen durch Erdrutsche und Überschwemmungen in Folge anhaltender heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf den Zivilschutz des Bundesstaates Minas Gerais am Dienstag.

Demnach wurde etwa ein Auto mit fünf Mitgliedern einer Familie in Brumadinho im Großraum der Landeshauptstadt Belo Horizonte verschüttet, in São Gonçalo do Rio Abaixo stürzte eine Wand ein und begrub ein elfjähriges Mädchen unter sich.

145 Städte im Südosten Brasiliens in Alarmbereitschaft

145 Städte in Minas Gerais im Südosten Brasiliens befanden sich in Alarmbereitschaft, Tausende Menschen hatten sich in Sicherheit gebracht oder ihre Häuser verloren. Verschiedene Dämme standen unter besonderer Beobachtung, der Damm des Wasserkraftwerks in Pará de Minas drohte am Sonntag zu brechen.

In dem an Bodenschätzen reichen Bundesstaat etwa so groß wie Frankreich ereignete sich die „Tragödie von Mariana“, bei der 2015 der Damm des Staubeckens in einem Eisenerzbergwerk brach. 19 Menschen starben, Hunderte Kilometer Fluss wurden verseucht. 2019 brach der Damm an der Mine Córrego do Feijão in Brumadinho, mindestens 260 Menschen starben unter der Schlammlawine.

Felswand auf ein Touristenboot gestürzt

In Minas Gerais war es am Samstag auch zu einer Tragödie gekommen, als eine Felswand auf ein Touristenboot auf dem Furnas-Stausee stürzte, zehn Menschen kamen ums Leben. Noch war weiter unklar, ob der heftige Regen auch dazu beigetragen hatte, dass ein großer Teil des Felsen sich löste. Zuletzt hatte erst der nordöstlich angrenzende Bundesstaat Bahia die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 30 Jahren erlebt.

RND/dpa