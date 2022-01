Australischer Hitzerekord eingestellt: 50,7 Grad in Küstenort gemessen

In Australien ist am Donnerstag ein Hitzerekord eingestellt worden: Im Küstenort Onslow im Staat Western Australia wurde eine Temperatur von 50,7 Grad gemessen, teilte der nationale Wetterdienst mit. Außerdem überschritten noch zwei weitere Orte, Mardie und Roebourne, die 50-Grad-Marke.

Genau so heiß war es zuletzt am 2. Januar 1960, also vor etwas über 62 Jahren, in Oodnadatta im australischen Outback. Bei den 50,7 Grad handelt es sich um die höchste je auf der Südhalbkugel erfassten Temperatur.

Meteorologe ruft Menschen auf, zu Hause zu bleiben

Luke Huntington, Meteorologe des nationalen Wetterdienstes, sagte, dass eine Ansammlung heißer Luft in der Region durch das Fehlen von Gewittern verursacht worden sei. Das führe zu der extremen Hitze. Die Menschen in dem betroffenen Gebiet sollten „mit Klimaanlage im Haus bleiben oder, wenn sie draußen sein müssen, im Schatten bleiben und Flüssigkeit bei sich haben“. Auch die Gefahr der Waldbrände stiege wieder. Die Zahl der Buschbrände häufe sich laut Wetterdienst bereits.

Ein Ende der Hitzewelle in Australiens ist vorerst nicht in Sicht. Sie zieht allerdings von Westen nach Osten. Auch dort könnte erneut die 50-Grad-Marke geknackt werden.

Perth: Hitzerekord zu Weihnachten

Schon zu Weihnachten war es sehr heiß in Australien. In Perth waren 42 Grad vorhergesagt, der heißeste erste Weihnachtsfeiertag in der Stadt seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 100 Jahren.

