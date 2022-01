Unterwasservulkan vor Tonga könnte laut Experte erneut ausbrechen

Melbourne/Nuku'alofa. Der Unterseevulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha‘apai im Pazifik könnte laut Experten nach seiner gewaltigen Eruption vom Wochenende weiter brodeln. „Ich glaube, dass er in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten erneut ausbrechen wird“, zitierte der australische Sender ABC am Dienstag den Geochemiker Oliver Nebel von der renommierten Monash University in Melbourne. Gleichzeitig sei es aber schier unmöglich vorherzusagen, ob es einen weiteren Ausbruch der gleichen Intensität geben werde.

Das Problem sei, dass die Magmakammer in der Erdkruste Dutzende Kilometer tief sein könne und niemand wisse, wie viel Magma sich noch in der Kammer befinde. „Das einzige, was wir sagen können, ist, dass der Vulkan jetzt ausgebrochen ist. Also ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass darunter noch viel mehr Magma ist“, erklärte Nebel. Jedoch sei das keine Garantie: Es habe in der Vergangenheit schon mehrere schwere Ausbrüche eines Vulkans in Folge gegeben.

RND/dpa