Britische „X Factor“-Teilnehmerin stirbt mit nur 23 Jahren

Kent. Bereits im August ist die britische Sängerin Natanya Brook verstorben. Über den Tod der 23-Jährigen, die durch Castingshows bekannt wurde, berichtete jetzt die Zeitung „The Mirror“, die sich auf Aussagen im Rahmen einer Gerichtsanhörung beruft.

Demnach habe Natanya Brook in der Nacht auf den 1. August 2021 mit Freunden online auf ihrer Xbox gespielt. Als Mutter Jenny Brook in der Nacht nach ihrer Tochter gesehen habe, sei sie davon ausgegangen, dass sie schlafe, da sie an ihrem Bett gelehnt auf dem Boden gesessen habe. Als Natanya Brooks am Morgen in derselben Position saß, habe ihre Mutter den Notruf gewählt und mit Wiederbelebungsversuchen begonnen. Diese seien erfolglos geblieben.

Natanya Brook war nicht nur eine gute Sängerin – durch ihre Teilnahme an den Shows „X Factor“ und „The Voice“ erreichte sie in Großbritannien größere Bekanntheit –, sie war auch eine leidenschaftliche und gute Gamerin. Nach Angaben von „The Mirror“ habe sie auf semi-professionellem Niveau gespielt.

Allerdings litt Natanya Brook seit ihrer Kindheit an Epilepsie. Dr. Deirdre McKenna schreibe deswegen in seinem Obduktionsbericht, dass es sich wahrscheinlich um einen plötzlichen Tod infolge eines epileptischen Anfalls gehandelt habe, so die Zeitung.

