57 Flüchtlinge auf 135 Einwohner: Flüchtlingsproblematik im Dorf Mark Schönstädt

Flüchtlinge kommen nicht nur in Großstädten unter, sondern auch in kleinen Siedlungen. Mark Schönstädt ist eine von diesen Siedlungen im Landkreis Leipzig. Zu den bisherigen 135 Bewohnern stoßen nun 57 Asylbewerber dazu. Das stellt die Siedlung vor neue Herausforderungen: Denn die kleine Stadt ist auf großen Zuwachs nicht vorbereitet, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet.

Die Bevölkerung zeigt sich besorgt: „Ich bekam einen Schreck“, sagte Cornelia Hanspach, Leiterin des Demokratieprojektes „Weltoffenes Wurzener Land“, als sie davon erfuhr. Nicht aus Fremdenhass, sondern aus Sorge. In der Siedlung gebe es keine Einkaufsmöglichkeiten, Busse fahren unregelmäßig und dürfen nur von Geimpften benutzt werden. Die 77-jährige Regine Pfeiffer sieht vor allem ein Problem: „Das ist hier alles verlumpert“. Das Dorf sei runtergekommen, keine Infrastruktur, „die Ausländer können nichts dafür, dass wir uns ärgern“, sagt Pfeiffer.

Wer Flüchtlinge aufnehmen muss

Man habe einen Rundbrief an alle Kommunen geschrieben, wer Kapazitäten hätte. Niemand habe sich gemeldet. Daher folgte man dem Schlüsselprinzip. Der sogenannte Königsteiner Schlüssel regelt wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Demnach war die Gemeinde Lossatal an der Reihe. Die Gemeinde sei „vielleicht nicht perfekt“, aber man könne günstig Wohnungen mieten, nicht so wie in Großstädten, sagte Henry Graichen (CDU), der Landrat des Landkreises Leipzig gegenüber der LVZ.

Aufbaumaßnahmen

Das Thema Flüchtlinge werde laut Graichen wieder drängender: Vor einem Vierteljahr musste sein Landkreis noch 20 Flüchtlinge pro Monat unterbringen. Nun sind es 54, Tendenz steigend. Das könne rechte Hetze wecken, deren Argumente er entkräften möchte. Deswegen soll es einige Aufbaumaßnahmen geben. In Planung ist eine Teststation, damit ungeimpfte Flüchtlinge Bus fahren können; Sozialarbeiter sollen regelmäßig die Wohnungen besuchen; eine Hotline für besorgte Anwohner wurde eingerichtet, falls es Ärger gibt. Selbst die S-Bahn soll bald wieder fahren.

Darin sieht Bürgermeister Uwe Weigelt eine Gefahr. „Wenn jetzt die Bahn hält und wir einen Spielplatz bauen, dann sagen doch alle: Das macht ihr jetzt also für die Flüchtlinge. Aber für uns habt ihr das nie gemacht?“. Mittlerweile sind die ersten Flüchtlingsfamilien in Mark Schönstädt angekommen und die ersten Neuerungen in der Siedlung in Planung. Die Sorgen des Bürgermeisters teilt die anfangs kritische Bewohnerin Pfeiffer nicht: „Ach, wenn jetzt was für die hergerichtet wird, da habe ich nichts dagegen.“

