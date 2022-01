Während sie die Kinder ins Bett brachten: Einbruch bei Oliver und Amira Pocher

Bei Oliver Pocher und seiner Frau Amira ist eingebrochen worden. Das erzählt das Paar in der aktuellen Folge seines Podcasts „Die Pochers hier!“.

Passiert sei das vor gut einer Woche, erzählt Amira Pocher. „Jemand oder mehrere – wir wissen es leider nicht – sind über die Garage in ein Fenster rein, während wir zu Hause waren mit den Kindern. Es muss auch wirklich schnell gegangen sein, es gab nur ein kleines Zeitfenster, wo wir wussten, dass niemand in der ersten oder zweiten Etage war. Wir haben die Kinder in der Zeit bettfertig gemacht.“ Es habe sich um einen Slot von gerade mal 15 Minuten gehandelt, so Amira. „Da muss jemand echt Nerven gehabt haben, wenn er hört, dass Leute auch vor Ort sind“, ergänzt Ehemann Oliver.

Das Paar habe den Einbruch sehr spät bemerkt. „Erst als ich mich bettfertig gemacht habe“, erzählt Amira Pocher. „Ich habe mein Gesicht gewaschen, gehe zum Bett, wollte alles vorbereiten und den Kleinen zu mir hochholen und dann sehe ich plötzlich meine Schmuckschatulle leer liegen und ich denk mir: wWer zum Teufel war das?“ Das Paar rief anschließend die Polizei.

Noch heute, eine Woche später, habe sie Angst, erzählt Amira: „Ich kann die Kinder gar nicht mehr alleine im Zimmer lassen, kann nicht mehr alleine schlafen, habe irgendwelche Kameras aufgestellt.“

Das Paar hat zum zweiten Mal in kurzer Zeit Pech mit seinem Zuhause: Im vergangenen Jahr wurde das gemeinsame Haus von der Flut in NRW schwer beschädigt, Amira und Oliver Pocher zogen daraufhin mit ihren zwei Söhnen in das Haus von Musiker und Freund Pietro Lombardi. Dies ist nun auch das Haus, in das eingebrochen wurde.

Derzeit erholt sich das Paar von dem Schock im Urlaub, wie Fotos und Videos auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen.

