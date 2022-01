Rihanna ist schwanger: Popstar erwartet erstes Kind mit ASAP Rocky

New York. R&B-Star Rihanna (33) erwartet ihr erstes Kind. Trotz eisiger Temperaturen spazierte die Sängerin im offenen rosafarbenen Mantel mit ihrem Freund, dem Rapper ASAP Rocky, am Wochenende durch den New Yorker Stadtteil Harlem, wo sie stolz ihren Babybauch präsentierte. Ein Foto zeigte, wie das Paar über beide Ohren strahlend Händchen hält. In einem zweiten war zu sehen, wie der 33-Jährige Rihannas Stirn küsst.

Über das Thema Mutterschaft hatte Rihanna 2019 bei ihrem fünften Diamond Ball gesprochen, den sie in New York abhielt. „Ich bin eine schwarze Frau. Ich kam von einer schwarzen Frau, die von einer schwarzen Frau kam, die wiederum von einer schwarzen kam, und ich werde eine schwarze Frau zur Welt bringen. Das ist ganz einfach. Das ist, was ich bin. Es ist der Kern meines Geistes und meiner DNA“, erklärte sie damals.

Nach monatelangen Gerüchten hatten Rihanna und ASAP Rocky öffentlich gemacht, dass aus ihrer langjährigen Freundschaft in der Pandemie eine Romanze geworden ist.

RND/AP