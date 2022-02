Brandenburger Häftlinge rauchen mit Drogen besprühtes Briefpapier – neue Technik soll das unterbinden

Eine Initiative des Brandenburger Justizministeriums will durchsetzen, dass der Konsum und Handel von Drogen in Brandenburgs Gefängnissen unterbunden wird, berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ). Dem zu Grunde liegen demnach zahleiche Fälle, in denen Briefpapier, das mit bewusstseinsverändernden Substanzen eingesprüht wurde, in die Haftanstalten geschmuggelt und dann von Häftlingen zerkleinert und geraucht wurde.

Meist werden so vor allem Amphetamine geschmuggelt, die bei Kontrollen nur schwer erkennbar sind, heißt es in dem Bericht. Es werde angenommen, dass sich der Drogentransfer in Brandenburgs Gefängnissen in den letzten zehn Jahren verdreifacht habe.

Neue Methode zum Aufspüren von Drogen

Nun sollen mithilfe eines Scanners Drogen in Briefen erkannt werden. Dass das funktioniere, zeige bereits der erfolgreiche Einsatz des Scanners in Rheinland Pfalz, schreibt die MAZ. Aus Fachkreisen wird vermutet, dass der Anstieg psychisch auffälliger Inhaftierter im Zusammenhang mit dem Konsum neuer psychoaktiver Substanzen steht, erklärt Justizministerin Susanne Hoffmann der Zeitung. Deshalb müsse der Drogenhandel in Gefängnissen konsequent unterbunden werden.

RND/ceh