In 32 Meter tiefen Brunnen gefallen: Fünfjähriger Rayan ist tot

Der in Marokko in einen Brunnen gefallene fünfjährige Rayan ist tot. Das teilte der marokkanische König Mohammed VI. am Samstag mit und sprach den Eltern sein Beileid aus. Zuvor war es Helfern gelungen, den Jungen wieder an der Oberfläche zu holen. Videos zeigen, wie Einsatzkräfte den Fünfjährigen aus einem zur Rettung gegrabenen Tunnel tragen.

Ein Reporter der Associated Press sah den Jungen in eine gelbe Decke gewickelt. Seine Eltern waren bereits zuvor zu einem Rettungswagen gebracht worden.

Rayan war am Dienstag in den Brunnen gefallen

In der Mitteilung des Palastes hieß es, der König habe die verzweifelten Rettungsbemühungen der örtlichen Behörden genau verfolgt und die Beamten angewiesen, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um den Jungen aus dem Brunnen zu holen und ihn lebend zu seinen Eltern zurückzubringen. Der König lobte die Retter für ihren unermüdlichen Einsatz und die Gemeinde für ihre Unterstützung der Familie von Rayan.

Rayan war am Dienstagnachmittag in den ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in einem Dorf rund 150 Kilometer nördlich der Stadt Fes gefallen. Die Familie hörte schließlich sein Wimmern und ließ ein Telefon an einem Seil in die Tiefe. Wegen der geringen Breite konnte das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückgeholt werden.

Weltweit verfolgten Menschen die Rettungsaktion

Helfer hatten deshalb seit Freitagabend in rund 32 Metern Tiefe einen horizontalen Tunnel gegraben, um Rayan über ein eigens parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen.

Die Retter ließen am Samstag mit einem Seil Sauerstoff und Wasser sowie eine Kamera in den Schacht hinab. Der Leiter des Rettungseinsatzes, Abdelhadi Temrani, räumte allerdings bereits am Nachmittag ein, über den Zustand des Jungen sei nichts bekannt.

Weltweit verfolgen Menschen die Rettungsaktion in den sozialen Medien. In der Nähe des Unfallorts versammelten sich zudem trotz Kälte Tausende Schaulustige.

In dem Dorf mit etwa 500 Einwohnern gibt es zahlreiche tiefe Brunnen, von denen viele zur Bewässerung von Cannabispflanzen dienen. Die Pflanzen stellen für die Menschen in der armen, abgelegenen und trockenen Region des marokkanischen Rifgebirges die Haupteinnahmequelle dar. Die meisten der Brunnen sind mit Schutzabdeckungen gesichert. Wie genau Rayan in den Schacht gelangte, war unklar.

Es gab bereits ähnliche Unglücke in den vergangenen Jahren. Vor knapp einem Jahr starb ein zehn Jahre alter Junge in Syrien nach einem Sturz in einen rund 20 Meter tiefen Brunnen. Vor drei Jahren konnten Helfer einen Zweijährigen in Spanien nur noch tot aus einem Schacht bergen. Er war mehr als 70 Meter tief in einen illegal gebohrten Brunnen gefallen.

