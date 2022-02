Neue Hymne würdigt 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth

Sandringham. Eine neue Hymne ehrt Queen Elizabeth II. zu ihrem 70. Thronjubiläum. Das zweiteilige Werk „EIIR: The Platinum Record“ werde am 96. Geburtstag der Königin am 21. April veröffentlicht, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag. Dabei sind die Sopranistin Lesley Garrett und Bariton Rodney Earl Clarke gemeinsam mit dem London Community Gospel Choir zu hören. „EIIR“ ist die offizielle Abkürzung für die Queen: „Elizabeth II. Regina“.

„Nie gab es ein größeres Bedürfnis nach einem Lied, das uns alle eint als jetzt“, sagte Garrett. Corona und seine Folgen hätten alle Menschen getroffen. „Seit 70 Jahren ist unsere Königin da, der einzige sichere und standhafte Fels in unserer unberechenbaren Welt.“

Die Queen hat bereits 14 Premierminister überlebt

Die Queen war am Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt - der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem „wahrlich historischen Moment“. Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 britische Königin, als ihr Vater König Georg VI. starb. Sie ist die erste Monarchin, die 70 Jahre auf dem Thron sitzt. In dieser Zeit hat sie bereits 14 Premierminister erlebt, von Winston Churchill bis Boris Johnson.

Der erste Teil der Jubiläumshymne von Komponistin Olga Thomas lautet „The Four British Nations“ (Die vier britischen Nationen). Fanfaren sind ebenso zu hören wie Rufe von „Vivat“, „Regina“ und „Elizabetha“. Im zweiten Teil „We Thank You From Our Hearts“ (Wir danken Dir von Herzen) von Anton van der Mere wird die Monarchin als „Mutter dieser Nation“ gelobt. Inspiriert vom Commonwealth gehören auch karibische Trommeln und australische Didgeridoos zu den Instrumenten. Der Text beinhaltet Zeilen auf Hindi, Maori und Swahili.

Feierlichkeiten finden im Juni statt

Premierminister Johnson würdigte die Queen als Vorbild und Inspiration. „Während ihrer sieben Jahrzehnte währenden Regierungszeit hat sie inspirierendes Pflichtbewusstsein und unerschütterliche Hingabe an diese Nation gezeigt“, sagte Johnson.

Die zentralen Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr sind - wegen des vermutlich besseren Wetters - Anfang Juni geplant. Dann soll es unter anderem ein großes Konzert, eine Militärparade und einen Gedenkgottesdienst geben. Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten einen zusätzlichen einmaligen Feiertag.

RND/dpa