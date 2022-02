Traditionsreicher Karneval in Frankreich zum dritten Mal abgesagt

Dunkerque. Der traditionsreiche Karneval in Dunkerque, einer der bedeutendsten Karnevalshochburgen in Frankreich, muss erneut abgesagt werden. Angesichts der weiter angespannten Corona-Lage habe die Präfektur zu einer Absage sämtlicher Karnevalsfestivitäten geraten, teilte die nordfranzösische Region Dunkerque am Montag mit. Die Inzidenz, der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, liege in der Region derzeit bei 3600. Deshalb werde es keinerlei Karnevalsumzüge in Städten der Region geben. Alle Karnevalisten wurden aufgerufen, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Bereits in den beiden Vorjahren musste der Brauch coronabedingt ausfallen. Wie die Präfektur in Lille mitteilte, ist man sich der Bürde bewusst, die die Absage für die Einwohner und Vereine bedeutet. Die Kliniken der Region arbeiteten aber weiter im Notfallbetrieb, 87 Prozent der Intensivbetten seien belegt und noch immer fordere die Pandemie Menschenleben in Dunkerque. Der Ursprung des Karnevals in Dunkerque geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Vor der Abreise der Seeleute zum Fischfang gab es ein großes Fest. Heute sind die Musiker bei einem der Umzüge als Fischer verkleidet, vom Rathausbalkon werden Heringe in die Menge geworfen.

RND/dpa