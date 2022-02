Wachmann malt Augen auf Gemälde: Der Reiz, Kunstwerke „verbessern“ zu wollen

Als Kind wollte man etwas Spannendes werden – Cowboy oder Indianer oder Astronaut, Tierhüter in Afrika oder Archäologe an geheimnisvollen Dschungelpyramiden. Was man nie werden wollte, war – Museumswärter. Jeden Tag auf die gleichen Bilder blicken müssen und das in einer Luft, die einen schon als Besucher nach wenigen Minuten hundemüde machte. Nichts Langweiligeres konnte man sich vorstellen als einer von denen zu sein, die da in der Saalecke herumstanden, von denen man vermutete, dass sie unsichtbar zu wirken versuchten, nur um sich dann im entscheidenden Moment zu materialisieren – nämlich wenn jemand versuchte, den Matisse anzufassen oder gar mitzunehmen. Wie, so fragte man sich, vertreibt man sich die restliche Zeit in einem derart untätigen Job.

Eine Möglichkeit, die gar nicht geht: Werde selbst Künstler. Anfang Dezember 2021 hatte – wie jetzt von „The Art Newspaper Russia“ berichtet wurde – ein Museumswärter im Boris-Jelzin-Museum von Jekaterinburg ein Bild der russischen Avantgardistin Anna Leporskaja (1900 – 1982) quasi zur Mitmachkunst erklärt. Drei Gestalten zeigte das Bild, bei denen aus künstlerischen Gründen die Gesichtsmerkmale fehlten – ob nun die „vanitas“ des menschlichen Lebens damit ausgedrückt werden sollte oder die Gesichtslosigkeit des Menschen in der Masse (sind drei schon eine Masse?).

Kunst reizt immer mal wieder Leute zum unerlaubten Mitmachen

Dass es sein erster Tag war, will man nicht so recht als Entschuldigung dafür gelten lassen, dass der Neuling zum Kugelschreiber griff und den flankierenden Gestalten der zentralen Figur jeweils ein paar Augen malte. Wieso die mittlere Figur augenlos blieb? Vielleicht hielt der 60-jährige Co-Künstler die Fläche ja für einen kahl rasierten Hinterkopf. Vielleicht fand er die Vorstellung auch nett, dass die drei Gestalten der Malewitsch-Schülerin Leporskaja jetzt einander zugewandt waren, eine Art Unterhaltung pflegten. Angeblich handelte er aus Langeweile.

Wobei: Immer wieder mal reizt Kunst ihre Betrachter zum unerlaubten Mitmachen. Erst im Frühling des Vorjahres hatte ein junges Paar bei einer Ausstellung in der Lotte World Mall in Seoul gedacht, das riesige abstrakte Acrylgemälde, vor dem Pinsel, Farbtuben und -gläser aufgestellt waren, sei „partizipative Kunst“ und man dürfe sich ermutigt fühlen, beizutragen. Dabei gehörte es zum Konzept des amerikanischen Künstlers JonOne, die Utensilien, die bei seiner Live-Malperformance verwendet wurden, mit auszustellen. Nachdem neue Pinselstriche auf dem auf 500.000 US-Dollar taxierten Bild entdeckt worden waren, zeigte die Überwachungskamera denn auch die emsigen Co-Künstler.

„Insert Words“: Seniorin „löste“ ein Kunstwerk

Die Liste lässt sich fortsetzen: 2012 hatte eine Frau in ihren Achtzigern ein angewittertes Jesus-Fresko im spanischen Saragossa ausgebessert, machte den Gottessohn des Malers Elías García Martínez allerdings buchstäblich zum Affen und war selbst kreuzunglücklich mit ihrem haarigen „Ecce Homo“.

Mit dem Stift war eine 91-Jährige 2016 im Neuen Museum in Nürnberg dabei, ein Kunstwerk zu „lösen“, das wie ein Kreuzworträtsel aussah. „Insert Words“ (Fügen Sie Worte ein) stand auf dem Werk des 1977 gestorbenen Fluxus-Künstlers Arthur Köpcke. Wenn kein Schild davor warne, der vermeintlichen Aufforderung des Künstlers zu folgen, beharrte die Seniorin während ihres Verhörs bei der Polizei, dann dürfe man sich auch nicht wundern.

Eine Einweisung, was Kunst ist und was saubergemacht werden darf, sollte man auch beflissenen Reinigungskräften angedeihen lassen oder Leuten, die nachts im Museum Party machen. Schon 1973 machten sich zwei Frauen bei einer Feier des SPD-Ortsvereins Leverkusen-Alkenrath an einer mit Pflastern und Mullbinden versehenen Babybadewanne von Joseph Beuys zu schaffen – um darin gebrauchte Gläser zu spülen. 1986 ließ ein Hausmeister eine Beuys‘sche Fettecke aus der Düsseldorfer Kunstakademie entfernen – weil‘s so stank. Und 2011 schrubbte eine Putzfrau im Dortmunder Museum Ostwall den hellen Belag von einer Gummiwanne und beschädigte damit die mit 800.000 Euro versicherte Installation „Wenn‘s anfängt, durch die Decke zu tropfen“ von Martin Kippenberger unwiederbringlich.

Der russische Augenmaler hat jetzt seine 15 Minuten Ruhm

Nicht ganz so schlimm ist das mit dem Bild von Frau Leporskaja. Man kriegt die Kuli-Klüsen wieder weg – 2800 Euro soll die „Reparatur“ des mit 880.000 Euro versicherten Werkes kosten. Dem Wärter, der sich gewiss einiges Unschöne anhören musste, bleibt ein Wort von Beuys als Trost. „Jeder Mensch ist ein Künstler“, hatte der Professor einst gesagt und Andy Warhol hatte 1968 versprochen: „In Zukunft wird jeder 15 Minuten berühmt sein.“ Prinzipiell ist der russische Augenmaler jetzt berühmt, allein wurde sein Name nicht übermittelt. Nur, dass er entlassen wurde.

Besser nie etwas putzen, was hängt, liegt oder steht, liebe Reinigungskraft. Und überhaupt gar nichts, was hängt, steht oder liegt und was nicht von einem oder einer jener doch meist recht freundlichen, überhaupt nicht mehr auf Unsichtbarkeit zielenden und oft überraschend gut in Kunst bewanderten und auskunftstreudigen Wärterinnen und Wärter in einer inzwischen gar nicht mehr so ermüdenden Museumsluft zum Mitgestalten freigegeben wurde, als Partizipationskunst missverstehen, liebe Besucherin oder lieber Besucher! Wenn etwas keine Augen hat, ist das Absicht. Das „Entschuldigung“ hinterher finden Künstlerinnen und Künstler, Kunstbesitzende und Museumsleitungen wenig erbaulich. Bis auf Jon One, der glaubt, dass sein Werk durch die ergänzende Arbeit des Paars sogar gewonnen hat und sich mit ihnen gern mal zum Tee treffen würde.

Der Kunst selbst ist jedes „sorry“ völlig egal. Zahllose Besucherinnen und Besucher entschuldigten sich bei Duane Hansons abgekämpft und überaus lebendig wirkender Skulptur einer Putzfrau aus Fiberglas und Polyesterharz in der Stuttgarter Staatsgalerie: „Oh, jetzt wäre ich doch fast über Sie gestolpert!“ Geantwortet hat sie nie.

Von Matthias Halbig/RND