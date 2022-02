Wie Influencer die Trucker-Proteste in Kanada befeuern

Hannover. Das Schaffen und Wirken von Christian LeBlanc ist eigentlich unspektakulär. Die Instagram-Posts des 28-jährigen Reiseinfluencers zeigen das, was Tausende andere Accounts dieses Genres auch zeigen: durchtrainierte Sixpacks vor Meer und Sonnenuntergängen, romantische Pärchenfotos am Strand, Bilder mit teuren Autos und in Infinity-Pools. Klischeebeladen, aber vor allem: unaufgeregt und werbefreundlich.

Auch in der Pandemie ist LeBlanc in seiner Funktion als Reiseinfluencer viel unterwegs – und nimmt diese bisweilen nicht ganz so ernst. Im Sommer 2020 verrät er in einem Video auf Youtube (1,9 Millionen Follower) einen Trick, wie man trotz geschlossener Grenzen durch Nordamerika reisen kann: Am besten per Flugzeug, da frage niemand ernsthaft nach dem Einreisegrund. Spätere Videos zeigen ihn dann mit halbherzig angezogener Maske auf belebten türkischen Märkten, bei Gruppenreisen und in allen möglichen Hotels und Resorts.

Seit ein paar Wochen ist die gute Stimmung im Wohlfühlkosmos des Influencers allerdings gekippt. Einen aktuellen Instagram-Post überschreibt der 28-Jährige mit den Worten „Traurigkeit“ und „Angst“ – es folgt ein längerer Text.

Rundumschlag gegen „die Medien“

Er sitze zwar im sonnigen Tulum, schreibt LeBlanc, betrachte aber mit Sorge, was derzeit in seiner Heimat Kanada passiere. „In den letzten paar Jahren habe ich im Stillen über den Zustand unseres Landes und der Welt geschrien. Ausgelöst durch die Spaltung unserer Bürger und die Verurteilung von Menschen mit abweichenden Meinungen“, heißt es weiter.

Er habe gesehen, wie „unmittelbare Familienmitglieder ängstlich wurden und sich voneinander entfernt haben. Ich habe gesehen, wie meine Eltern wegen einer medizinischen Entscheidung, die sie für sich selbst getroffen haben, von unserer Gesellschaft verstoßen wurden.“ Seine Mutter etwa habe ihr Leben lang im Gesundheitswesen gearbeitet und habe jetzt kündigen müssen.

Was folgt ist ein Rundumschlag gegen „die Medien“. Er habe oft davon gehört, wie „gefährlich“ diese seien – jetzt sei es ihnen gelungen, selbst das friedliche Kanada zu spalten. Die Hauptkritik des Influencers: „Die Medien“ würden die Trucker-Proteste in der kanadischen Hauptstadt Ottawa völlig falsch darstellen. Und auch die Politik diffamiere des Demonstrantinnen und Demonstranten grundlos.

Allein dieser Post wird von fast 20.000 Menschen geliked, darunter sind wiederum mehrere weitere bekannte Reiseinfluencer. Beflügelt vom Applaus kündigt LeBlanc wenige Tage später an, er werde eine eigene Dokumentation über die Proteste für seinen Youtube-Kanal drehen – um zu zeigen, was „die Medien“ aus seiner Sicht falsch darstellten.

Kein friedlicher Protest

Tatsächlich sind die kanadischen Trucker-Proteste nicht so harmlos, wie der Influencer seinen Followern offenbar weismachen will. Der „Freedom Convoy“ war ursprünglich eine Reaktion auf eine im Januar in Kraft getretene Verordnung, nach der Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen. In den vergangenen Wochen weitete sich der Protest aber insgesamt auf staatliche Pandemiebeschränkungen aus – und wurde zunehmend radikaler.

In der Stadt Ottawa wurde inzwischen der Notstand ausgerufen, laut Bürgermeister Jim Watson stellten die Proteste eine „ernsthafte Gefahr und Bedrohung für die Sicherheit der Bewohner“ dar. Nachts würden Anwohner laut lokalen Medien durch pausenloses Hupen der Trucks und Feuerwerk um den Schlaf gebracht. Viele berichten zudem von Belästigungen und Drohungen durch Impfgegner, die Mehrheit der Bevölkerung der Stadt lehnt die Proteste laut Umfragen ab.

Immer wieder wurden auf den Demonstrationen zudem Schilder und Flaggen mit Hakenkreuzen gesichtet, einige Teilnehmer verglichen die Impfvorschriften mit Faschismus. Einige Demonstranten sollen die Mitarbeiter einer Obdachlosenunterkunft belästigt haben, andere urinierten auf Denkmäler. Und die Organisatoren der Demonstrationen verbreiten über die sozialen Medien immer wieder Desinformationen.

In seinem Instagram-Post greift LeBlanc das Problem nur kurz auf. Die radikalen Gruppierungen spiegelten nicht die Mehrheit der Demonstrierenden wieder, so der Influencer. Die meisten Kanadier auf den Demonstrationen würden einfach nur für die Freiheit auf die Straße gingen.

Influencer unterstützen Trucker-Proteste

Christian LeBlanc ist nicht der einzige Influencer, der auf seinen Kanälen für die fragwürdige Trucker-Bewegung mobil macht. Auch Angela Liddon, eine kanadische Kochbuchautorin und Influencerin (623.000 Follower), lobt die Trucker-Proteste auf Instagram: „Wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn die Regierung den Weg der Abriegelung, Abgrenzung, Spaltung, Beschuldigungen und Zensur fortsetzt?“, zitiert der „Rolling Stone“ einen Story-Beitrag der Influencerin.

Auch die in Toronto ansässige ASMR-Influencerin GwenGwiz (508.000 Abonnenten auf YouTube) soll zur Unterstützung des Trucker-Konvois auf ihrem Telegram-Kanal aufgerufen haben. Bei Instagram habe sie zudem Videos vom Instagram-Konto Freedom Convoy 2022 geteilt und die Berichterstattung der Medien als „Lüge“ bezeichnet, berichtet das Magazin.

Ange Peters, Beauty-Bloggerin und Gründerin von „Hol-Fit“, einer Marke für Training und Ernährung, hat dem Trucker-Convoy ebenfalls mehrere Videos auf ihrer Instagram-Seite (43.000 Follower) gewidmet. Ein Video auf ihrem Kanal, das zunächst wie eine klassisches Influencer-Werbevideo anmutet, beginnt mit einer Geschichte aus der Badewanne – später schwenkt Peters dann um zu den Trucker-Protesten in Kanada, die sie offenbar vollends unterstützt.

Es bewege sich was, die Leute hätten keine Lust mehr, die Macht gehöre jetzt den Menschen, sagt Peters. Zugleich gebe es aber „Illusionen und Agenden“, um die Menschen abzulenken und zu spalten, meint Peters. Genau deshalb sei es jetzt wichtig „stark zu bleiben“.

Wenn Influencer abdriften

Das, was derzeit in Kanada passiert, haben anderen Länder, darunter auch Deutschland, schon lange hinter sich: Prominente und halbprominente Influencer entdecken ihre Stimme, um gegen die Corona-Maßnahmen zu mobilisieren.

Insbesondere zu Beginn der Pandemie hatten sich in Deutschland zahlreiche Instagram-Stars und -Sternchen mit fragwürdigen Beiträgen zu Wort gemeldet. Tanzlehrer Detlef D! Soost beispielsweise polterte schon im Mai 2020 gegen eine Impfpflicht, die damals noch nicht einmal zur Debatte stand. Der Post endete mit den Worten „Sind wir demokratisch oder diktatorisch ?????“

Influencerin Anne Wünsche schwadronierte in einem Video: „Ob Corona wirklich der Grund dafür ist, dass Länder dicht gemacht werden und man nicht mehr auf die Straße darf? Oder ist vielleicht irgendetwas anderes der wahre Grund dafür, den wir aber nicht wissen? Das sind gerade so Gedanken, die gerade durch meinen Kopf gehen.“

Und die Youtuber Luna Darko und Ardy sympathisieren zunächst in einem Beitrag mit dem Verschwörungsideologen Ken Jebsen – nur um dann in einem fast zweistündigen „Statement“-Video mit diversen fragwürdigen Thesen alles noch viel schlimmer zu machen.

Verschwörungsideologien und Esoterik

Warum sich ausgerechnet Influencer zu solch fragwürdigen Beiträgen hinreißen lassen, wird nun auch im englischsprachigen Raum diskutiert. Der „Rolling Stone“ etwa beschreibt die Situation als „natürlichen Höhepunkt einer zunehmenden Konvergenz der Wellness-Influencer-Community mit Anti-Impfstoff- oder coronaleugnenden Verschwörungstheorien“ – alles im Namen der persönlichen Freiheit und körperlichen Autonomie.

Spiritualität und Esoterik würden bei diesen Wellness- und Lifestyle-Influencern grundsätzlich eine große Rolle spielen. In ihren Instagram-Feeds verkauften die Internetstars Anti-Metall-Toxin-Sprays und machten gleichzeitig entschieden gegen die Impfungen Stimmung.

„Sie verbreiten alle möglichen Verschwörungstheorien – etwa über angebliche FBI-Partnerschaften mit kanadischen Behörden und der Polizei von Ottawa, um die Demonstranten zu überwachen. Und das alles hängt ihrer Ansicht nach mit dem Untergang des Deep State zusammen“, analysiert Rachel Moran vom Center for an Informed Public, einem Forschungsinstitut der Universität of Washington, das sich mit Fehl- und Desinformationen befasst, gegenüber dem Magazin.

Ganz überraschend sei diese Entwicklung derweil nicht: In der Vergangenheit seien immer mal wieder bekannte englischsprachige Wellnessinfluencer ins Radikale abgewandert, etwa der Youtuber und Life-Coach JP Sears, der inzwischen bei Corona-Leugnern auftritt und immer wieder derartige Inhalte publiziert.

Youtuber plant Doku

Christian LeBlanc hat seine Ankündigung inzwischen wahr gemacht. Einige Tage nach seinem viel beachteten Instagram-Post findet sich der 28-Jährige tatsächlich inmitten der Protestierenden in Ottawa wieder – hier will er eine Dokumentation drehen. „Das erste Mal, dass ich öffentlich demonstriere“, verrät er seinen Followern in einer Instagram-Story. Dafür sei er extra vom Influencerparadies Tulum nach Ottawa gereist.

„Sieht das extrem oder unakzeptabel aus?“, fragt LeBlanc rhetorisch, während er mit der Kamera auf die Demonstrierenden schwenkt. Von Hakenkreuzflaggen oder radikalen Truckern ist auf seinen Bildern nichts zu sehen. Stattdessen zeigen seine Clips Aufnahmen von hilfsbereiten Menschen, die Müllsäcke wegbringen oder auf der Demo Essen ausgeben.

In den kommenden Tagen wolle er zeigen, was „wirklich“ auf den Straßen von Ottawa passiere, kündigt LeBlanc an. Eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ließ der Influencer bislang unbeantwortet.

