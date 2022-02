Es geht stürmisch weiter: Orkantief „Zeynep“ folgt auf „Ylenia“

Offenbach. Nachdem Orkantief „Ylenia“ bereits ordentlich gewirbelt hat, nähert sich am Freitagmittag mit „Zeynep“ das nächste Orkantief. Während „Ylenia“ am Donnerstagmittag in Richtung Baltikum und Finnland abzog, aber im Tagesverlauf weiter zu stürmischen Verhältnissen führte, wird laut den Prognosen bereits am Freitagmittag Orkantief „Zeynep“ erwartet. Am heftigsten wüte der Sturm voraussichtlich von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe. „Dort können vorübergehend extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometer auftreten“, hieß es beim DWD.

In der Nacht zum Donnerstag waren verbreitet schwere Sturmböen und orkanartige Böen aufgetreten. „Spitzenreiter bei den gemessenen Windspitzen ist einmal mehr der Brocken, wo Geschwindigkeiten von 150 Stundenkilometer registriert wurden“, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Aber auch in tieferen Lagen habe es stellenweise Orkanböen gegeben. So seien im brandenburgischen Angermünde 125 Stundenkilometer und in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) 123 Stundenkilometer gemessen worden.

Erneut Sturmböen und orkanartige Böen ab Freitagmittag

Die Aussichten für die kommenden Tage: Am Freitag zeigt sich der Himmel überwiegend dicht bewölkt. Von Südwesten her zieht Regen auf, während es in der Osthälfte zunächst trocken bleibt. Ab dem Mittag gibt es teils kräftige Regenfälle von Ostfriesland bis zur Ostseeküste, dabei werden vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Norden werden Höchstwerte von sechs bis elf Grad erreicht. Am südlichen Ober- und am Hochrhein kann es mit bis zu 18 Grad sehr mild werden.

Ab den Mittagsstunden kann es von Westen wieder stürmische Böen und einzelne Sturmböen geben, zum Abend im Westen und Nordwesten auch schwere Sturmböen und orkanartige Böen. An der ostfriesischen Küste werden zeitweise extremen Orkanböen erwartet. In der Nacht werden im Umfeld der Elbmündung extreme Orkanböen nicht ausgeschlossen.

Niederschläge und Sturmböen am Wochenende

Am Samstag ist es in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, und vor allem im Norden und Osten ziehen einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer auf, kurze Gewitter werden laut DWD nicht ausgeschlossen. Derweil lassen an den Alpen die Niederschläge nach und in der Südhälfte gibt es längere sonnige Abschnitte.

Im Süden und Südwesten kommt es zu schwachem bis mäßigem, sonst frischem bis starkem Westwind mit Sturmböen. Anfangs kann es auch noch schwere Sturmböen geben, die nachmittags vorübergehend nachlassen. Zum Abend wird im Nordwesten erneut auflebender Wind erwartet. In der Nacht zum Sonntag kommt es im Bergland zu Sturmböen, die in exponierten Lagen noch stärker werden.

RND/dpa