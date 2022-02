„Düsseldorf ist keine Feierzone“: 2G-plus-Regelung beim Düsseldorfer Karneval – auch für Geboosterte

Düsseldorf. Auch in diesem Jahr wird der Düsseldorfer Karnevalsumzug wieder stattfinden – wenn auch unter strengen Auflagen. Vom 24. bis 28. Februar sollen dafür in der Stadt bestimmte Brauchtumszonen eingerichtet werden, wie Ordnungsdezernent Christian Zaum bei einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte. „Die Lage in den Düsseldorfer Krankenhäusern ist nach wie vor sehr angespannt“, so Zaum.

Bei den Hygienevorschriften habe man sich daher an der Allgemeinverfügung des Landes orientiert. „Am Karnevalswochenende wird man sich in der Altstadt nur mit 2G plus im öffentlichen Raum aufhalten dürfen und auch in der Gastronomie einen zusätzlichen Test – auch wenn man geboostert ist – vorweisen müssen.“

Dezernent appelliert an Karnevalistinnen und Karnevalisten

Trotz der Beschränkungen müsse man mit vielen Besucherinnen und Besuchern rechnen. „Darauf sind wir vorbereitet“, betonte Zaum. „Trotzdem der Appell an alle: Düsseldorf ist keine Feierzone über die Karnevalstage, ein ausschweifendes Feiern im öffentlichen Raum wollen wir an Karneval nicht.“ Demnach werde es auch keine Livemusik oder Bierwagen geben.

Brauchtumszonen keine Einladung, in Düsseldorf zu feiern

Auch der leitende Polizeidirektor Dietmar Henning betonte am Dienstag, dass die Polizei mit einer „deutlich verstärkten Präsenz im öffentlichen Raum zugegen sein“ wird. Die Polizei habe eine klare Ausrichtung, das Hygienekonzept der Stadt zu unterstützen. „Uns macht Sorge, dass zumindest in den umliegenden Polizeibehörden, das heißt, in der dortigen Bevölkerung oder entsprechenden Gruppierungen, der Eindruck entstanden ist, als sei die Brauchtumszone eine Einladung, in Düsseldorf zu feiern“, so Henning bei der Pressekonferenz. „Wir gehen davon aus, dass das natürlich vorsätzlich missverstanden worden ist, insofern werden wir auch in den nächsten Tagen mitteilen lassen, dass diese missverständliche Deutung ganz einfach falsch ist.“

Polizeidirektor: „Werden in ausreichender Stärke präsent sein“

Ein „sehr tradiertes, buntes Treiben“ auf der Königsallee, wie es zu den Karnevalsfeierlichkeiten üblich ist, werde laut des Polizeidirektors derzeit nicht erwartet. „Wir werden da sein und in ausreichender Stärke präsent sein“, so Henning. Ab wann bei den Feierlichkeiten eingegriffen und Verstöße geahndet werden, werde dann je nach Situation vor Ort entschieden. „Ich habe da Vertrauen in unsere Kräfte vom OSD und der Polizei, die gemeinsam die Lage vor Ort beurteilen werden“, betonte Dezernent Zaum. „Das haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wir dafür das nötige Fingerspitzengefühl haben.“ Verstöße sollen entsprechend des Bußgeldkatalogs geahndet werden.

Ein Alkoholausschankverbot in der Brauchtumszone werde es hingegen nicht geben. „Es gibt aber ein Glasverbot, das heißt, man darf den Alkohol in den Betrieben nicht in Glasbehältnissen verkaufen“, so Zaum.

Von Alicia Lippke/RND