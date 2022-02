Zweite Leiche auf ausgebrannter griechischer Fähre gefunden

Ob es sich bei dem Toten um einen der zehn noch vermissten Menschen handelt, kann erst nach der Identifizierung der Leiche mit Sicherheit gesagt werden. Die „Euroferry Olympia“ war am Freitag auf dem Weg ins italienische Brindisi mit mindestens 292 Menschen an Bord in Flammen aufgegangen.

Athen. Nach dem verheerenden Brand auf einer Fähre in Griechenland ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf zwei gestiegen. Auf einem der Parkdecks sei am Mittwoch die verkohlte Leiche eines Mannes entdeckt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um einen der zehn noch vermissten Menschen handelt, kann erst nach der Identifizierung der Leiche mit Sicherheit gesagt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Insassen des Schiffes nicht auf der Passagierliste standen, so wie das auch bei einem der Geretteten der Fall war.

Die „Euroferry Olympia“ war am Freitag auf dem Weg ins italienische Brindisi mit mindestens 292 Menschen an Bord in Flammen aufgegangen. 281 Personen wurden gerettet, ein toter Lastwagenfahrer wurde am Sonntag geborgen, zehn gelten noch als vermisst.

Die „Euroferry Olympia“ wurde in den Hafen von Astakos auf dem griechischen Festland geschleppt, weil die Suche auf dem ausgebrannten und mit Rauch gefüllten Schiff auf dem Meer vor Korfu zu gefährlich war. Dort wurde die Suche nach den Vermissten am Mittwoch wieder aufgenommen.

