„Ich dachte, ich sei hier in Kiew sicher“: Das Ende aller Gewissheiten in der Ukraine

Hannover. Sie hat all das schon einmal miterlebt. Die Bomben, Explosionen, Panzer. Deshalb ist sie vor acht Jahren in die ukrainische Hauptstadt gezogen. Weg vom Krieg, ins sichere Kiew. „Eigentlich dachte ich, ich sei hier sicher“, sagt Maria* dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Telefon. Doch am Donnerstag war es vorbei mit der Sicherheit. Nur zwei Kilometer von ihrer Wohnung entfernt habe es am Morgen eine Explosion gegeben, erzählt sie - den Rauch habe sie aus ihrem Fenster sehen können. Was genau passiert ist, weiß sie nicht - in der ukrainischen Hauptstadt ist die Lage mehr als unübersichtlich.

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Maria möchte nicht, dass ihr echter Namen genannt wird - zum Selbstschutz, wie sie sagt. Aufgewachsen ist die 32-jährige Softwareentwicklerin in der Ostukraine. Die Machtübernahme der prorussischen Separatisten hat sie 2014 nach Kiew getrieben, ihr Elternhaus in Donezk liegt in der durch Russland besetzten Zone.

Nun sind die Attacken auch in ihrem Zufluchtsort Kiew angekommen. Schwere Explosionen waren vor Sonnenaufgang in der Hauptstadt zu hören, ebenso in Charkiw und Odessa. Die russischen Streitkräfte meldeten, sie hätten die ukrainische Luftverteidigung ausgeschaltet. Die ersten Angriffe kosteten nach Angaben eines Beraters des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj etwa 40 Menschen das Leben.

Luftschutzbunker in der U-Bahn

Maria wurde am Morgen durch Sirenen geweckt. Da gäbe es unterschiedliche Warntöne, sagt sie. Bislang sei nur der reguläre erklungen - ein anderer, der die Bewohner Kiews dazu auffordert, sich an einen sicheren Ort zu begeben, sei bislang nicht zu hören gewesen.

Nur wenige Stunden nach dem Telefonat ändert sich die Situation jedoch dramatisch. Um kurz nach 15 Uhr ertönt in der Hauptstadt tatsächlich der Luftalarm, alle Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen.

Maria weiß, was in diesem Ernstfall zu tun ist. Es gebe eine Karte, auf der naheliegende Schutzmöglichkeiten eingezeichnet sind. Häufig seien das U-Bahnstationen, aber auch bestimmte Kellerräume, etwa von Kliniken, stünden den Einwohnerinnen und Einwohnern der Hauptstadt zur Verfügung. Dabei handele es sich allerdings nur um Schutzräume - Verpflegung oder Schlafmöglichkeiten seien hier nicht zu finden.

Emotional auf Einmarsch vorbereitet

Maria hat für den Ernstfall einen Koffer gepackt. Darin befinden sich Verpflegung, Kleidung und wichtige Dokumente. Ansonsten habe sie sich in den vergangenen Monaten und Jahren „emotional“ auf die Situation eingestellt, wie sie sagt. Dass es aber tatsächlich dazu kommen könnte, dass Russland die gesamte Ukraine einnehmen könnte, daran habe sie nie wirklich geglaubt. „Ich dachte, ich sei hier in Kiew sicher“, sagt sie. „Aber Putin ist offenbar tatsächlich ein Psychopath.“

Etwas entspannter ist die Lage derzeit rund 300 Kilometer von Kiew entfernt - noch. Hier lebt der Arzt Andriy* in einem kleinen Ort mit rund 28.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, etwa 50 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Auch Andriy möchte anonym bleiben.

Das Örtchen ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Zugverkehr. „Wenn Russland nicht nur Flughäfen, sondern auch die Zuginfrastruktur zerstören will, ist auch unsere Stadt dran“, erklärt der Arzt dem RND mit Hilfe eines Dolmetschers via Whatsapp. „Ich glaube aber nicht, dass es soweit kommt.“

Einwohner hoffen auf Waffenlieferungen

Andriy ist Internist - und offenbar fest entschlossen sein eigenes Land zu verteidigen. Gleiches gelte für die Stadt in der er wohnt. Diese sei auf Widerstand gepolt, erklärt er - viele seiner Nachbarn und Freunde seien fest entschlossen, im Ernstfall zu kämpfen.

Das Problem: Um das zu tun, fehlen schlichtweg die Waffen. „Wer eine kriegen konnte, hat sich längst eine besorgt“, erklärt der 65-Jährige. Nun hofft der Arzt auf Unterstützung aus Deutschland und Europa. „Deutschland liefert in alle Länder der Welt Waffen, nur in die Ukraine nicht. Ich erwarte mehr als nur Worte.“

Bis es soweit ist, geht das Leben in Andriys Kleinstadt seinen gewohnten Gang. Kinder wurden aus der Schule und dem Kindergarten nach Hause geschickt, ansonsten sei die Stadt aktuell fernab von einem Ausnahmezustand. An der Grenze zu Belarus gebe es noch keine Kriegshandlungen, auch lange Schlangen vor Geschäften oder Tankstellen gebe es im Ort nicht. Explosionen seien nicht zu hören - die nächstgelegene Stadt, die am Morgen betroffen war, liege rund 70 Kilometer von dem kleinen Ort entfernt.

„Der Krieg dauert schon acht Jahre - heute ist die Situation nicht viel anders als sonst auch“, sagt Andriy. „Seit acht Jahren leben wir mit der Angst, dass es losgehen kann. Ich habe weder besondere Vorbereitungen getroffen noch habe ich Pläne zu flüchten.“

„Auf keinen Fall in Russland leben“

In Kiew sind während des Gesprächs mit Maria derweil Flugzeuge zu hören. „Ich weiß nicht, ob es es die Maschinen des ukrainischen Militärs sind oder russische Flugzeuge“, sagt die 32-Jährige - die unterschiedlichsten Erzählungen machten derzeit die Runde.

Auf den Straßen vor Ihrer Wohnung herrsche derzeit keine Panik, es sei ungewöhnlich still. Viele würden auch an diesem Tag sogar ihrem ganz regulären Job nachgehen - Maria selbst arbeitet als Softwareentwicklerin aus dem Home-Office. „Das Internet ist noch stabil.“

Anders als in Andriys Kleinstadt gebe es aber durchaus lange Schlangen vor Tankstellen und Supermärkten. Auf Luftaufnahmen sind zudem lange Staus zu sehen, tausende Einwohnerinnen und Einwohner versuchen mit Autos die Stadt zu verlassen. Maria will vorerst bleiben: „Einige meiner Freunde haben die Entscheidung getroffen, die Ukraine zu verlassen - ich bleibe erst mal. Ich weiß auch gar nicht, wohin ich gehen soll“, sagt sie.

Ihre Familie, die im Außenbereich von Kiew wohnt, sei inzwischen zur ihr in die Wohnung gezogen. Man wolle die Situation jetzt zusammen durchstehen. Sie glaube an das ukrainische Militär, habe sogar Geld gespendet, wie sie sagt. Sollte Putin allerdings die Stadt einnehmen, werde sie die Ukraine verlassen. „Ich will auf keinen Fall in Russland leben“, sagt sie.

*Namen von der Redaktion geändert

Von Matthias Schwarzer/RND