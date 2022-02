Sechs Verletzte bei Bahnunfall im Elsass

Hochfelden. Beim Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Kipplaster in der Nähe von Straßburg sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der mit rund 50 Menschen besetzte Zug kollidierte am Donnerstagvormittag auf einem Bahnübergang in Hochfelden mit dem Laster und entgleiste, wie die Präfektur in Straßburg mitteilte.

Rund 80 Einsatzkräfte kümmerten sich um die Betroffenen. Wie der Bahnbetreiber SNCF mitteilte, befindet der Lokführer sich unter den Verletzten. Der Bahnverkehr von Straßburg in Richtung Nancy und Metz wurde bis zum Abend unterbrochen.

An dem Bahnübergang seien sich zwei Lastwagen begegnet, der Fahrer des Kipplasters sei von dem anderen vorgelassen worden, habe dann aber sein Fahrzeug abgewürgt, berichtete die örtliche Zeitung „Dernières Nouvelles d'Alsace“. Als sich die Schranken senkten, floh er in Panik aus seinem Führerhaus. Der Regionalexpress habe sich mit Tempo 150 genähert und den Anhänger des Lasters beim Aufprall gegen ein leerstehendes Haus geschleudert. Der Zug wurde an mehreren Stellen seitlich aufgerissen und entgleiste teilweise. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, steht aber unter Schock.

RND/dpa