Die leise Angst vor dem Krieg – sollte man jetzt vorsorgen? Und wenn ja: wie?

Hannover. Und plötzlich ist sie da, die Angst. Das, was viele Jahrzehnte lang völlig undenkbar schien, spielt neuerdings in Gesprächen mit Nachbarn, Freunden und der Familie eine ganz zentrale Rolle. Was, wenn dieser Krieg auch uns trifft? Und: Was macht man dann eigentlich?

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine tauchen in der öffentlichen Diskussion Worte auf, die vor einer Woche noch völlig undenkbar erschienen. „Atomkrieg“ beispielsweise ist so eines. Seit dem Abend des 26. Februar registriert die Suchmaschine Google laut deren Analyse-Tool Google Trends ein höheres Suchinteresse zu diesem Wort.

Worte wie „Hamsterkauf“ oder „Notvorrat“ werden laut Google ebenfalls seit vergangener Woche öfter gesucht - wenngleich der Anstieg des Suchinteresses noch vergleichsweise gering ist.

Prepper feiern Hochkonjunktur

Auf der Videoplattform Youtube haben derweil sogenannte Prepper-Videos Hochkonjunktur. Als Prepper bezeichnen sich Mitglieder einer Szene, die sich mit allerhand individuellen Maßnahmen auf verschiedene Arten von Katastrophen vorbereiten - etwa indem sie Lebensmittelvorräte horten oder selbst anbauen, Selbstverteidigung trainieren oder ihr Haus speziell absichern.

Zahlreiche englischsprachige Kanäle mit Namen wie „The Prepared Homestead“, „The Angry Prepper“ oder „Canadian Prepper“ geben Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern nun Tipps mit auf den Weg, was im Krisenfall zu tun sei - und verzeichnen mit den Clips teils hunderttausende Aufrufe.

In der deutschen Bushcraft- und Outdoorszene gibt es ebenfalls erste Videos dieser Art. Eine Youtuberin mit 130.000 Abonnentinnen und Abonnenten beispielsweise rät: „Seid vorbereitet - be prepared.“ In der Überschrift ihres Videos warnt sie vor dem Dritten Weltkrieg. Und auf Twitter diskutieren Nutzerinnen und Nutzer, man solle vorsorglich Jodtabletten nehmen, falls es zu einem nuklearen Unfall kommen sollte.

Ist diese Panik übertrieben? Oder ist es wirklich ratsam, sich nun für den Ernstfall zu rüsten?

Atomkrieg unwahrscheinlich - Jodtabletten nicht als Eigenmedikation

Vorneweg: Dass es wirklich zu einem Atomkrieg kommt, wie manch ein Youtuber suggeriert, ist zunächst einmal ziemlich unwahrscheinlich.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri beispielsweise rechnet nicht damit, dass der Ukraine-Krieg zum Einsatz von nuklearen Waffen führen wird. Auch Carlo Masala, Militärexperte an der Universität der Bundeswehr in München, sagte im ARD-Brennpunkt am Sonntag: „Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg, das muss man sehr deutlich sagen.“ Die erhöhte Alarmbereitschaft der russischen strategischen Kräfte sei vielmehr „Putins Signal an den Westen: ‚Haltet Euch aus diesem Konflikt raus‘“.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt zudem eindringlich davor, Jodtabletten einzunehmen. Anlass für die Diskussionen in den sozialen Netzwerken waren Angaben des ukrainischen Umweltamts, dass sich die radioaktive Strahlung in der Nähe der Ruine des Kernkraftwerks in Tschernobyl erhöht habe. Das BfS mahnt: Jodtabletten sollten nur „nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Katastrophenschutzbehörden“ eingenommen werden. Von einer Eigenmedikation rät das BfS ab - hochdosierte Jodtabletten könnten zu starken Neben­wirkungen führen.

Aber: Eine gewisse Vorbereitung auf einen Ernstfall kann grundsätzlich nicht schaden - und dafür braucht es nicht einmal Kriegsszenarien.

Nützliche Tipps zur Krisenvorsorge

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat auf seiner Website übersichtlich aufgelistet, was jede Bürgerin und jeder Bürger zur Vorsorge tun kann, falls es mal zu einem Ernstfall kommt. Generell empfiehlt das Bundesamt, sich auf Notsituationen, die oft überraschend eintreten, vorzubereiten. Dazu kann auf der Website auch ein 68-seitiger Ratgeber heruntergeladen werden, der alle möglichen Szenarien durchspielt.

Das Wort Krieg kommt darin kein einziges Mal vor, aber durchaus seine Begleiterscheinungen: Feuer, Strom- und Wasserausfälle und die Möglichkeit, dass man kurzfristig sein Zuhause verlassen muss.

So rät das Bundesamt beispielsweise, Lebensmittelvorräte anzulegen. Konkret: „Halten Sie pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig. Geeignete Getränke sind Mineralwasser, Fruchtsäfte und länger lagerfähige Getränke.“ Da in Krisensituationen auch der Strom ausfallen könne, sollten die Lebensmittel und Getränke auch ohne Kühlung haltbar sein. Zudem müssten die Lebensmittel geeignet sein, auch kalt gegessen zu werden.

Eine gut ausgestattete Hausapotheke ist wichtig

Sinnvoll sind laut Bundesamt auch Alternativen im Haus, mit denen sich auch ohne Strom und Gas kochen lässt - beispielsweise Campingkocher. Zudem sollte an Spezialkost gedacht werden, etwa für Diabetiker, Allergiker und Babys. Auch der Bedarf für Haustiere solle abgedeckt sein.

Ein großes Problem in Krisensituationen ist laut BBK auch der mögliche Mangel an fließend Wasser. „Bei lang andauernden Ausfällen der Wasserversorgung sollten Sie Wasser in allen verfügbaren größeren Gefäßen sammeln: Badewanne, Waschbecken, Eimer, Töpfe, Wasserkanister etc. Denken Sie hierbei auch an Wasser für die Toilettenspülung“, heißt es da etwa. Zudem sei es ratsam, genügend Seife, Waschmittel, Zahnpasta, Feuchttücher und Toilettenpapier vorrätig zu haben.

Eine gut ausgestattete Hausapotheke spielt auch eine wichtige Rolle in dem Ratgeber. Hier sollten jederzeit Erkältungsmittel, Schmerz- und fiebersenkende Mittel, Mittel gegen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen oder gegen Insektenstiche vorhanden sein. Des weiteren hat das Bundesamt etwa Fieberthermometer, Pinzetten und Wunddesinfektionsmittel aufgelistet.

Informieren über Warn-Apps

Im Falle eines Energieausfalls sei warme Kleidung essenziell sowie ein Vorrat an Kerzen oder Taschenlampen. Um Computer oder Mobiltelefone zu laden, könnten solarbetriebene Powerbanks hilfreich sein.

Und schließlich empfiehlt das Bundesamt auch eine Packhilfe für den Ernstfall. Im Rucksack oder Koffer sollte eine Dokumentenmappe mitgeführt werden mit Unterlagen wie etwa Familienurkunden, Sparbüchern, Rentenbescheinigungen, Zeugnissen, Verträgen, Ausweisen, Führerschein, und Meldenachweisen. Des weiteren gehören Erste-Hlife-Materialien, Reservebatterien, Verpflegung, Schlafsäcke und wetterfeste Kleidung ins Gepäck.

Auf seiner Website erwähnt das Bundesamt auch einen möglichen Bündnis- und Verteidigungsfall. Geraten wird, sich über Radio, Fernsehen, Internet und Warn-Apps über die aktuelle Lage zu informieren und die amtlichen Warnungen zu befolgen. Die Warn-App des Bundesamtes heißt Nina, eine Alternative ist die App Katwarn.

Keine Bunker mehr in Deutschland

Selbst für den Fall von atomaren Angriffen finden sich beim Bundesamt einige Hinweise für Laien - allerdings zusammengefasst unter dem Begriff „CBRN-Gefahren“. Im Fall einer Freisetzung radioaktiver Stoffe rät das Bundesamt explizit, den Kellerraum aufzusuchen - die Nachrichtenlage solle per Radio oder Fernsehen verfolgt werden.

Etwas anderes bleibt Betroffenen in einem solchen Ernstfall auch gar nicht übrig. Funktionstüchtige Schutzräume wie etwa Bunker gibt es in Deutschland nicht mehr. Zwar existieren noch etwa 1000 derartige Anlagen, sie werden allerdings seit Jahren vom Bund nicht mehr gewartet und funktionsfähig gehalten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärt das auf seiner Website mit dem Ende des Kalten Krieges. Danach wurde die Sicherheitslage neu bewertet: „Experten gehen heute von einem Schadenszenario ohne Vorwarnzeit aus, daher können Schutzräume der Bevölkerung keine ausreichende Sicherheit bieten.“ Bereits 2007 habe man beschlossen, das bisherige Schutzraumkonzept aufzugeben.

Discounter arbeiten ans krisensicherer Versorgung

Das Gefühl, mehr für die Krisenvorsorge zu tun, hat sich in den vergangenen Jahren aber ohnehin erhöht, auch bei Versorgern. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie standen Kundinnen und Kunden in Supermärkten vor leeren Regalen, weil tagelang Produkte wie Nudeln und Toilettenpapier ausverkauft waren.

Der Discounter Aldi Süd will genau aus diesem Grund Vorkehrungen treffen - nicht nur für die nächste Pandemie, sondern auch für mögliche Kriegsfälle. In einem Schreiben, aus dem die „Lebensmittelzeitung“ zitiert, fordert der Discounter die Produkthersteller auf, Vorräte zu garantieren.

Wenn die Kundenachfrage wegen äußerer Umstände plötzlich steigt, sollen die Hersteller nun verpflichtet sein, zwischen 130 und 150 Prozent der Waren an Aldi zu liefern. „Als solche Umstände gelten insbesondere Pandemie, Krieg oder soziale Unruhen“, ergänzt der Discounter in dem Schreiben.

Von Matthias Schwarzer/RND