Ex-GZSZ-Schauspielerin Janina Uhse ist schwanger

Schauspielerin Janina Uhse (32), die vielen noch aus der RTL-Soap „GZSZ“ bekannt ist, ist schwanger. Das teilt sie in einem überraschend ernsten Post auf Instagram mit, in dem es auch um den Krieg gegen die Ukraine geht. Das Foto dazu zeigt sie lächelnd mit Babybauch – es sei bereits zwei Wochen zuvor entstanden, so die Darstellerin in ihrem Text.

„Zu einer Zeit, in der man sich viele Dinge vorstellen konnte und viele andere eben nicht. Ich konnte mir vorstellen, haufenweise Kinder zu bekommen, Länder nach Covid frei zu bereisen und in einer Welt zu leben, die in Freundschaft immer enger zusammenrückt“, schreibt sie dazu weiter, und geht auf den Krieg und seine Folgen ein.

Uhse fühlt Weltschmerz bei der Nachrichtenlage

„Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz – und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren“, meint Uhse. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass sie sich je die Frage stellen würde, ob man in diese Welt noch ein Kind setzen solle. Doch sie habe eine Antwort gefunden: „Sie lautet JA. In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung – auch die kleine, persönliche“, ist sich die Schauspielerin sicher.

„Ich werde mein Bestes geben, meinem Kind diese Werte zu vermitteln. Werte, die es für einen freien Geist in einer freien Welt braucht – um diese zu bewahren und zu beschützen“, so das Fazit von Uhse.

Glückwünsche von Prominenten

Unter ihrem Post gratulieren der ehemaligen „GZSZ“-Darstellerin zahlreiche Menschen, darunter auch Prominente. Model Rebecca Mir etwa schreibt: „Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch“. Auch Model und Unternehmerin Lena Gercke schreibt „Glückwunsch“ mit mehreren Herzchenaugen-Smileys. Und Uhses früherer „GZSZ“-Kollege Raul Richter meint: „Nein wie krass!!! Mega, herzlichen Glückwunsch!“

