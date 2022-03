Nach fast 20 Jahren: Neues Buch von Bob Dylan – er schreibt über Songs, die ihn prägten

Seit 2004 ist kein Buch mit neuen eigenen Texten von Bob Dylan erschienen. Auch nach seinem Literaturnobelpreis 2016 ruhte seine Feder. Am Dienstagabend haben der amerikanische Verlag Simon & Schuster und der deutsche Verlag C. H. Beck angekündigt, dass am 8. November ein neues Buch auf den Markt kommen soll.

Biografien, Interviewbände, Tourerinnerungen: Die Literatur über Bob Dylan nimmt stetig zu. Auf ein Buch, das der Literaturnobelpreisträger von 2016 selbst geschrieben hat oder das eigene neue Texte enthält, warten Dylan-Fans und Freunde des lyrischen Songwritings seit fast 20 Jahren. Nun hat das Warten offenbar ein Ende.

Neues Buch von Bob Dylan erscheint am 8. November.

Der amerikanische Verlag Simon & Schuster hat gestern Abend mit „The Philosophy of Modern Song“ das erste Buch mit neuen Texten seit Dylans „Chronicles, Volume One“ aus dem Jahr 2004 angekündigt. Das Buch wird am 8. November erscheinen. Am selben Tag wird C. H. Beck die deutsche Ausgabe auf den Markt bringen.

In „The Philosophy of Modern Song“ schreibt der Literaturnobelpreisträger nicht über die Philosophie seiner Welthits wie „Knockin‘ on heaven‘s door“ und „Blowin‘ in the wind“ oder seinen großen Song aus dem vergangenen Jahr, „Murder Most Foul“. Sondern Dylan blickt nach Angaben von Simon & Schuster zurück auf Songs, die ihn geprägt haben, Songs von Little Richard und Frank Sinatra über Elvis Presley und The Clash bis hin zu Nina Simone und Elvis Costello.

An seinem neuen Buch hat Bob Dylan seit 2010 gearbeitet

An seinem neuen Buch hat Bob Dylan demnach seit 2010 gearbeitet. Laut der Verlagsmitteilung warnt er darin vor zu naheliegenden Reimen und der entscheidenden Silbe zu viel. Er zieht Parallelen zwischen Bluegrass und Heavy Metal und beschäftigt sich auf dem Weg zu seiner Philosophie des modernen Songs mit Werken wie „Long Tall Sally“, „Strangers in the Night“ oder „London Calling“.

„Die Veröffentlichung von Bob Dylans kaleidoskopisch brillantem Werk wird eine internationale Feier von Songs durch einen der größten Künstler unserer Zeit“, sagt Jonathan Karp, Präsident und Chief Executive Officer von Simon & Schuster. „,The Philosophy of Modern Song‘ kann nur von Bob Dylan geschrieben worden sein. Seine Stimme ist einzigartig und seine Arbeit vermittelt seine tiefe Wertschätzung und sein Verständnis für Songs, die Menschen, die diese Songs zum Leben erwecken, und was Songs für uns alle bedeuten“, sagt Karp weiter.

Das Buch wird in vielen Ländern erscheinen - auch in China

Das Buch wird unter anderem auch in Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, Brasilien und China erscheinen. In Deutschland wird das Buch in der Übersetzung von Conny Lösch bei C. H. Beck erscheinen. Der Verlag aus München hatte im vergangenen Jahr bereits den hinreißenden Doppelband „Lyrics“ von Paul McCartney auf den Markt gebracht.

Von Kristian Teetz/RND