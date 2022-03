Premiere in Chile: Homosexuelles Paar hat geheiratet

Santiago de Chile. In Chile hat nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen erstmals ein homosexuelles Paar geheiratet. Javier Silva und Jaime Nazar gaben sich am Donnerstag auf einem Standesamt in Santiago de Chile das Ja-Wort, wie das Staatssekretariat für Menschenrechte des südamerikanischen Landes mitteilte. Die beiden Männer sind seit sieben Jahren ein Paar und haben zwei Kinder. „Wir sind sehr stolz und fühlen uns privilegiert, hier zu sein zu dürfen“, sagte Silva dem Radiosender Cooperativa. „Das ist ein wichtiger Schritt für unser Land.“

Drei Monate nach der Verabschiedung im Parlament war am Donnerstag das Gesetz in Kraft getreten, das gleichgeschlechtliche Ehen zulässt. Zuvor konnten Homosexuelle in Chile lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. In Lateinamerika sind gleichgeschlechtliche Ehen schon in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Uruguay und Teilen von Mexiko möglich.

RND/dpa