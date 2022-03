Das Kalenderblatt am 14. März – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Montag, den 14. März 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Montag, 14. März 2022

11. Kalenderwoche, noch 292 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Fische Namenstag: Mathilde

Historie: Was ist am 14. März passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 14. März statt?

2012 – Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag befindet den ehemaligen kongolesischen Rebellenführer Thomas Lubanga Dyilo für schuldig, in seiner Heimat Hunderte Kinder als Soldaten missbraucht zu haben. Das Urteil gilt als ein Meilenstein in der internationalen Rechtsprechung.

2012 – Die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen ist nach knapp zwei Jahren am Ende. Nach dem Scheitern des Haushalts 2012 löst sich der Landtag auf. Damit ist der Weg für Neuwahlen am 13. Mai frei.

2007 – In Österreich dürfen künftig Jugendliche ab 16 Jahren bei Nationalratswahlen ihre Stimme abgeben. Die große Koalition in Wien beschließt im Ministerrat eine entsprechende Gesetzesänderung.

2002 – Führende Politiker in Jugoslawien einigen sich nach einem vier Jahre dauernden Streit auf einen gemeinsamen Staat „Serbien und Montenegro“.

1977 – Die gemeinnützige Bertelsmann Stiftung in Gütersloh, die Reinhard Mohn am 8. Februar 1977 errichtete, wird genehmigt. Das gilt als Gründungsdatum der Stiftung. Diese hat zum Ziel, Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme zu erarbeiten.

1972 – Der Mafia-Film „Der Pate“ von Regisseur Francis Ford Coppola mit Marlon Brando in der Titelrolle hat im Loew‘s State Theatre in New York Premiere.

1967 – Helmut Schmidt wird zum neuen Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt. Er folgt auf den im Februar verstorbenen Fritz Erler.

1947 – Belgien, Luxemburg und die Niederlande schließen sich zur Benelux-Zollunion zusammen. Die unterzeichneten Protokolle treten am 1. Januar 1948 in Kraft.

1920 – 80 Prozent der Südschleswiger entscheiden sich in einer Volksabstimmung für den Verbleib im Deutschen Reich.

Prominente Geburtstage am 14. März

Wer wurde am 14. März geboren?

1972 – Jens Harzer (50), deutscher Schauspieler, Träger des Iffland-Rings als „würdigster“ Schauspieler im deutschsprachigen Raum; („Die schönen Tage von Aranjuez“)

1957 – Franco Frattini (65), italienischer Politiker, Außenminister 2008-2011, Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar für Justiz, Freiheit und Sicherheit 2004-2008, Außenminister 2002-2004

1942 – Rita Tushingham (80), britische Schauspielerin („Bitterer Honig“, „Wie ein Schrei im Wind“)

1932 – Jürgen Brodwolf (90), Schweizer Maler und Objektkünstler („Figurentücher“)

1912 – Les Brown, amerikanischer Swingmusiker („Sentimental Journey“), gest. 2001

Prominente Todestage am 14. März

Wer ist am 14. März gestorben?

1997 – Fred Zinnemann, amerikanischer Regisseur („Zwölf Uhr mittags“, „Verdammt in alle Ewigkeit“, „Der Schakal“), geb. 1907

1997 – Jurek Becker, deutscher Schriftsteller („Jakob der Lügner“), geb. 1937

RND/mit Material der dpa