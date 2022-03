Erdbeben der Stärke 7,3 in der Region Fukushima in Japan – Tsunamiwarnung aufgehoben

Zwei schwere Erdbeben haben am Mittwochabend (Ortszeit) Japan erschüttert. Sie ereigneten sich innerhalb weniger Minuten und hatten ersten Berichten zufolge eine Stärke von 7,3 und 6,4. Das Zentrum lag vor der Küste der Präfektur Fukushima in rund 60 Kilometern Tiefe. Japans Meteorologische Behörde gab zwischenzeitlich eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi heraus. Es drohte eine bis zu einen Meter hohe Flutwelle. Die Warnung wurde am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) wieder aufgehoben, wie auch die japanische Rundfunkgesellschaft NHK berichtete.

In der Atomruine in Fukushima gab es offenbar keine Schäden. Nach Angaben des Betreibers wurden in dem früheren Atomkraftwerk keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. Vor fast genau elf Jahre ereignete sich in der Region nach einem Erdbeben die verheerende Tsunamikatastrophe und der Atomunfall in Fukushima.

Tsunamiwarnung und Stromausfälle

Viele Japaner waren bereits schlafen gegangen, als kurz vor Mitternacht plötzlich die Wände schwankten. Kurz darauf erfolgte die Tsunamiwarnung. Auch im 250 Kilometer entfernten Großraum Tokio gerieten Gebäude beängstigend lang anhaltend ins Schwanken.

Die Regierung richtete sofort einen Notfallstab ein. Ministerpräsident Fumio Kishida sagte Reporterinnen und Reportern, dass die Regierung das Ausmaß der Schäden bewerte. Er versprach, alles in ihrer Macht Stehende für Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu tun. „Bitte ergreifen Sie zuerst Maßnahmen, um Ihr Leben zu retten“, twitterte Kishida.

Berichte über größere Schäden lagen zunächst nicht vor, laut der Nachrichtenagentur Kyodo mussten in der Region Fukushima aber zahlreiche Menschen in Krankenhäuser gebracht werden. In zwei Millionen Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde – wie in solchen Fällen üblich – automatisch gestoppt, Straßen im Nordosten gesperrt.

Das starke und lang anhaltende Beben der Stärke 7,3 war auch in der rund 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Tokio zu spüren. Ein bei Twitter veröffentlichtes Videos zeigt, wie Gegenstände in einer Wohnung in der japanischen Metropole während des Erbebens wackeln.

Ein anderes Video zeigt, wie während des Bebens teilweise der Strom ausfällt.

Erinnerungen an Fukushima-Katastrophe vor elf Jahren

Das schwere Beben im Nordosten weckte schlagartig Erinnerungen an die verheerende Katastrophe vor elf Jahren. Am 11. März 2011 hatte es in der Region im Norden Japans ein Erdbeben der Stärke 9,0 gegeben. Eine gigantische Flutwelle hatte sich an jenem 11. März 2011 an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen. Rund 20.000 Menschen riss die Flut damals in den Tod.

In Fukushima kam es in der Folge im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einem Super-GAU. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der „3/11″ genannten Dreifachkatastrophe – auch wenn keiner der Todesfälle auf die Strahlung zurückgeführt wird.

RND/seb/dpa/AP