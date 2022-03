„Wir haben uns gefunden, aber nicht gesucht“: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar

Reality-TV-Star Jenny Elvers (49) und Sänger Marc Terenzi (43) sind ein Paar. Das bestätigten beide am Samstag in einem gemeinsamen Interview mit dem Sender RTL. „Ich bin glücklich, du bist glücklich“, sagte Elvers. Und Terenzi ergänzte: „Wir haben uns gefunden, aber nicht gesucht.“

„Wir kennen uns tatsächlich schon lange, wir kennen uns seit 2016“, so Elvers. Gefunkt hat es dann Anfang des Jahres bei gemeinsamen Dreharbeiten in Thailand. Nach der Rückkehr nach Deutschland hätten sie die Beziehung dann „zum Glück über Wochen geheim halten können“, so die 49-Jährige.

„Jenny passt sehr gut zu mir“

Was die beiden verbinde? „Jenny passt sehr gut zu mir, sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich“, so Terenzi. Beide hätten schwierige Zeiten durchgemacht, das hätten sie gemeinsam.

Was die Öffentlichkeit über die Beziehung denke, interessiere sie nicht, betonte Elvers: „Ich leb im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Es ist halt jetzt grad so und fühlt sich richtig an und gut ist.“ Sie habe auch keine Lust, sich zu rechtfertigen. „Ich mache zu Hause die Tür zu und weiß, ob sich das gut anfühlt oder nicht.“

RND/seb