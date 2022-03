Königin Elizabeth nimmt an Gedenkgottesdienst für Prinz Philip teil

Mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird am Dienstag, 29. März, in London an den vor einem Jahr gestorbenen Ehemann von Königin Elizabeth, Prinz Philip, erinnert. Der Buckingham-Palast teilte mit, auch die 95-jährige Monarchin werde an dem Gottesdienst teilnehmen. Die Queen war maßgeblich an der Planung der Veranstaltung beteiligt, hatte aber in den letzten Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Erwartet wurden etwa 1800 Familienmitglieder und Gäste. An der Beerdigung im vergangenen Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie nur 30 Menschen teilnehmen. Die Königin saß damals allein mit schwarzer Maske in einer Kirchenbank. Ihr Mann Prinz Philip, den sie einmal als ihren Felsen bezeichnete, starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren.

Ein Wunsch von Prinz Philip wird nachträglich erfüllt

Am Dienstag sollte auch das Lied „Guide Me, O Thou Great Redeemer“ (Führe mich, du großer Erlöser) in der Abtei erklingen. Damit wird ein Wunsch von Philip für seine Beerdigung erfüllt, der aufgrund der Corona-Regeln im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnte.

Junge Menschen, die an Programmen der Duke-of-Edinburgh-Wohltätigkeitsorganisation des Prinzen und der Jugendkadettenverbände teilnehmen, wollten die Stufen der Abtei säumen, um die Gäste des Gottesdienstes zu begrüßen. Dazu gehörten neben den Angehörigen der königlichen Familie auch Vertreter des europäischen Hochadels, wie Fürst Albert von Monaco, die dänische Königin Margrethe mit Ehemann Harald, Königin Sofia aus Norwegen und das spanische Königspaar Felipe und Letizia. Auch 500 Vertreter von Hilfsorganisationen und anderen Gruppen, die Philip unterstützte, wurden eingeladen.

Elizabeth erholte sich kürzlich von einer Infektion mit dem Coronavirus. Anfang des Monats verzichtete sie auf die Teilnahme an einem Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Westminster Abbey. Andere Termine, einschließlich persönlicher Audienzen, hielt sie aber ein.

RND/AP