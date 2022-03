„Überglücklich“: Hilaria und Alec Baldwin erwarten Kind Nummer sieben

Mit schönen Nachrichten überraschen Hilaria (37) und Alec Baldwin (63) ihre Fans: Das Paar erwartet das siebte gemeinsame Kind. „Nach vielen Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren haben wir ein aufregendes Auf und eine riesige Überraschung: In diesem Herbst kommt ein weiterer Baldwinito“, schrieb Hilaria Baldwin am Dienstag zu einem besonderen Video bei Instagram: Das zeigt den Moment, in dem beide ihren sechs Kindern erzählen, dass ein weiteres Geschwisterchen unterwegs ist.

„Wir waren uns ziemlich sicher, dass unsere Familie komplett ist, und wir sind überglücklich über diese Überraschung“, schrieb Hilaria Baldwin in dem Post weiter. „Unser neues Baby ist ein sehr heller Fleck in unserem Leben. Ein Segen und ein Geschenk in solch unsicheren Zeiten.“

Hilaria Baldwin erlitt zwei Fehlgeburten

Im Jahr 2019 hatte Baldwin zwei Fehlgeburten erlitten, im September 2020 war dann Sohn Eduardo Pau Lucas zur Welt gekommen, sechs Monate später Tochter María Lucía Victoria – sie wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Beide haben noch die Geschwister Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles und Romeo Alejandro David. Alec Baldwin ist auch Vater der 26 Jahre alten Ireland, die aus seiner Ehe mit seiner ersten Frau Kim Basinger stammt.

Zu den Tiefen, von denen Hilaria Baldwin sprach, gehört neben ihren Fehlgeburten auch der tragische Unfall am Set des Films „Rust“ im vergangenen Oktober, bei dem Alec Baldwin versehentlich eine Kamerafrau erschoss.

RND/seb