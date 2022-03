Jim Carrey angewidert von Standing Ovations für Will Smith: „Mir war übel“

Jim Carrey kritisiert die Gäste bei der Oscar-Verleihung dafür, dass sie Will Smith Standing Ovations gegeben haben, als dieser als bester Schauspieler für „King Richard“ ausgezeichnet wurde. Wenige Minuten zuvor hatte Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst.

„Mir war übel“, sagte Carrey in einem Interview in der Sendung „CBS Mornings“. „Ich war angewidert von den Standing Ovations. Hollywood ist einfach massenhaft rückgratlos.“ Es sei für ihn ein klarer Hinweis darauf, dass „wir nicht mehr der coole Klub sind“.

Carrey hätte sich nichts weniger als den Rausschmiss von Smith vor laufender Kamera gewünscht. Dass Chris Rock es abgelehnt hat, einen Polizeibericht über den Vorfall einzureichen, habe lediglich den Grund, dass der Komiker „den Ärger nicht wollte“.

Carrey: „Es war ein egoistischer Moment“

„Ich hätte heute Morgen angekündigt, dass ich Will Smith auf 200 Millionen Dollar verklage, weil dieses Video für immer da sein wird, es wird allgegenwärtig sein“, sagte Carrey. „Wenn jemand aus dem Publikum schreit oder etwas auf Twitter sagen will, okay. Aber du hast nicht das Recht, auf die Bühne zu gehen und jemandem ins Gesicht zu schlagen.“

Weiter sagte Carrey: „Die Ohrfeige kam aus dem Nichts, weil er seinen Ärger nicht im Griff hatte.“ Smith habe Großes geleistet, nun liege aber ein Schatten über seiner Karriere und der gesamten Oscar-Verleihung. „Es war ein egoistischer Moment.“

Rock hatte bei der Show am Sonntagabend in Los Angeles einen Gag über Smiths Frau gemacht, woraufhin Smith auf die Bühne lief und dem Komiker eine Ohrfeige gab. Danach kehrte er an seinen Platz zurück und rief noch zweimal in die Richtung von Rock: „Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!“ Smith gewann dann noch den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard“.

Will Smith entschuldigte sich am Montagnachmittag (Ortszeit). „Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar“, schrieb Smith bei Instagram. „Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich zu ertragen, und ich habe emotional reagiert.“ Er wolle sich bei Rock, den Veranstaltern der Oscars, den Zuschauern und allen Beteiligten rund um den Film „King Richard“ entschuldigen, schrieb Smith weiter. Der Vorfall sei ihm peinlich.

