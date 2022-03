Fans feiern Chris Rock bei erstem Auftritt nach Ohrfeige von Will Smith

Boston. Unter dem begeisterten Applaus seiner Zuschauer ist der US-Komiker Chris Rock am Mittwoch in Boston auf die Bühne zurückgekehrt. Rock äußerte sich nur kurz zu der Ohrfeige, die er während der Oscar-Verleihung von Schauspieler Will Smith bekommen hatte. Er verarbeite noch, was am Sonntagabend passiert sei, sagte Rock, ohne Smith beim Namen zu nennen.

„Abgesehen von dieser seltsamen Sache ist das Leben ziemlich gut“, sagte Rock an einer Stelle in der Mitte seines Programms. Der Komiker war für seinen Auftritt ganz in Weiß gekleidet; die Begeisterung, die ihm aus dem Publikum entgegenschlug, schien ihm fast peinlich zu sein. Der Applaus dauerte mehrere Minuten und sein Fans riefen „Ich liebe dich, Chris!“. Drei Tage zuvor hatte Smith den Komiker auf der Bühne geschlagen, weil er einen Witz über seine Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

„Wie war euer Wochenende?“, fragte Rock zu Beginn der Show. Die Ticketpreise für seine Auftritte waren nach dem Zwischenfall bei den Oscars in die Höhe geschossen, der Komiker machte jedoch deutlich, dass er nicht ausführlich darüber sprechen werde. „Wenn es euch darum geht. Ich hatte die Show schon vor diesem Wochenende geschrieben“, sagte er.

Disziplinarverfahren gegen Will Smith eingeleitet

Smith entschuldigte sich inzwischen für sein Verhalten, nicht nur bei Rock, sondern auch bei den Zuschauern und der Oscar-Akademie. Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences verurteilte den Schlag gegen Rock.

Der Vorstand der Akademie trat am Mittwoch zusammen, um ein Disziplinarverfahren gegen Smith wegen Verstößen gegen die Verhaltensregeln der Organisation einzuleiten. Die Akademie teilte mit, sie habe Smith nach dem Zwischenfall gebeten, die Oscar-Verleihung am Sonntag zu verlassen, aber er habe sich geweigert.

RND/AP