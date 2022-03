Angeblicher Antisemitismusvorfall: Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt Anklage gegen Gil Ofarim

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Der 39-Jährige gab im vergangenen Jahr an, in einem Leipziger Hotel wegen seines jüdischen Glaubens angefeindet worden zu sein. Der Vorwurf lasse sich den Ermittlern zufolge nicht erhärten. Das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Beleidigung, der versuchten Nötigung, der Volkverhetzung und der falschen Verdächtigung gegen den Hotelmitarbeiter sind eigestellt worden. Nun muss Ofarim sich wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig habe umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Es seien zahlreiche Zeugen vernommen und ein digitalforensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der sichergestellten Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras im Hotelbereich beauftragt worden. „Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau der hieraus gewonnenen Erkenntnisse das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet“, heißt es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft habe im Ergebnis der Ermittlungen keine Feststellungen treffen können, die die Schilderung Ofarims zum Geschehensablauf bestätigen.

Bundesweite Empörung nach angeblichem Vorfall

Gil Ofarim hatte Anfang Oktober 2021 in einem Instagram-Video geschildert, dass ihn ein Mitarbeiter von „The Westin Leipzig“ aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Ofarim erstattete Anzeige. Der Hotelmitarbeiter bestritt die Vorwürfe dies und erstattete seinerseits Anzeige wegen Verleumdung. Der Sänger schilderte sein vermeintliches Erlebnis danach in zahlreichen Talkshows und Interviews. Der Fall sorgte bundesweit für Empörung.

RND/nis