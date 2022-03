Mängel auf Englands Geburtsstationen: „Unser Baby hätte leben können“

London. Sie freuten sich auf ihren Nachwuchs. Vertrauten darauf, dass sie mit einem gesunden Kind nach Hause gehen würden. Doch es kam anders. Was Ruth und ihr Partner erlebten, gleicht einem Albtraum. Als die schwangere Deutsche schon auf der Geburtsstation in einer Klinik im Londoner Osten lag, als die Herztöne ihres Babys immer schlechter wurden und sie sich zunehmend Sorgen machte, hieß es nur, alles sei in Ordnung. Schließlich holte man ihren Sohn in der kommenden Nacht per Notfallkaiserschnitt auf die Welt. Er musste wiederbelebt werden und starb schließlich drei Tage nach der Geburt am 1. Oktober vergangenen Jahres. „Unser Baby hätte leben können, doch jetzt ist es tot“, sagt Ruth, die wegen des laufenden Verfahrens nur mit dem Vornamen genannt werden will.

Was Ruth in der Klinik widerfuhr, ist kein Einzelfall, wie sich jetzt zeigt. Eine in dieser Woche veröffentlichte Studie durch ein unabhängiges Komitee, von der Presse „Ockenden Report“ genannt, weist auf Probleme innerhalb der Geburtshilfe des nationalen Gesundheitssystems NHS hin. Einem Bericht aus der Region Shrewsbury and Telford nahe Birmingham zufolge starben mehr als 200 Babys und neun Mütter infolge mangelnder Versorgung. Bei knapp 100 weiteren Kindern traten Hirnschäden auf, die laut Expertinnen und Experten vermeidbar gewesen wären. Betrachtet wurden die Fälle von knapp 1500 Familien von 1998 bis 2017.

„Gestohlene Leben“

Doch wie konnte es so weit kommen? „Die schlechte Überwachung des Wachstums des Kindes im Mutterleib und eine Kultur der Zurückhaltung, Kaiserschnitte durchzuführen, führte dazu, dass viele Babys während der Geburt oder kurz danach gestorben sind“, sagte die Vorsitzende des Untersuchungskomitees Donna Ockenden. Risikoschwangerschaften seien überdies oft nicht erkannt und die Herzfrequenz des Kindes vor der Geburt nicht gut genug überwacht worden. Der 234-seitige Bericht bezieht sich zwar auf eine bestimmte Region, Fachleute betonten jedoch, dass in ganz England dringend Handlungsbedarf bestehe. Die Medien reagierten schockiert. Die britische Boulevardzeitung „The Mirror“ titelte „Gestohlene Leben“, und ein anderes Blatt sprach von einem der „größten Skandale innerhalb des NHS“, dem steuerfinanzierten Gesundheitssystem Großbritanniens, das von den Einheimischen wie eine „heilige Kuh“ verheert wird.

Ein Schicksal spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. Jenes der kleinen Kate Stanton-Davies. Das Baby war nur wenige Stunden alt, als es am 1. März 2009 in den Armen des Vaters starb. Nach dem Tod ihrer Tochter wollten die Eltern herausfinden, was schiefgelaufen ist. Ihre Entschlossenheit führte zu einer umfassenden Untersuchung und der Veröffentlichung des jüngsten Berichts. Heute weiß Kates Mutter Rhiannon Davies, dass auch in ihrem Fall „viel schiefgelaufen ist“ – während der Schwangerschaft, der Geburt und danach. Richard Davies betonte, dass so etwas in einem geachteten System wie dem NHS einfach nicht passieren dürfe.

Fehlende Fachkräfte

Um die Situation innerhalb des NHS zu verbessern, macht der am Mittwoch veröffentlichte Report konkrete Vorschläge. Neben der Optimierung von Abläufen und Zuständigkeiten müsse vor allem die Personalausstattung verbessert werden, hieß es. Expertinnen und Experten bezweifeln jedoch, dass sich daran schnell etwas ändern wird angesichts eines Mangels von mehr als 2000 Hebammen. Die Gründe dafür seien strukturell, das System seit Jahren unterfinanziert, betonte man bei der britischen Denkfabrik „Kingsfund“.

Hinzu kommen die Auswirkungen des Brexit und der Pandemie, die dazu geführt haben, dass viele Europäer, die im Gesundheitssektor arbeiten, das Land verlassen haben. „Es gibt einfach nicht genug Fachkräfte in der Bevölkerung“, sagte Matthew Taylor, Vorsitzender der „NHS Confederation“, in welcher Organisationen des nationalen Gesundheitsdienstes zusammengeschlossen sind.

Für Ruth, ihren Partner und verstorbenen Sohn kommen diese Erkenntnisse zu spät. In ihrem Fall räumte die Klinik des NHS kurz nach dem Vorfall ein, dass sie Schuld an dem Tod des Kindes hätten. Ein Bericht einer unabhängigen Kommission belegte, dass dem Krankenhaus gleich mehrere Fehler unterlaufen sind. So wurden unter anderem aus dem CTG, einem Verfahren, mit dem die Herzfrequenz des Kindes und die Wehentätigkeit aufgezeichnet wird, nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Darüber hinaus habe die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten und Hebammen nicht funktioniert.

Die 41-Jährige hofft nun, dass ihr Schicksal zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass sich in Zukunft etwas ändert: „Der Tod unseres Sohnes soll nicht umsonst gewesen sein.“

Von Susanne Ebner/RND