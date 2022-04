Explosion in Mehrfamilienhaus in Koblenz: zwei Frauen verletzt

Koblenz. In einem Mehrfamilienhaus in Koblenz ist es am Samstagabend zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erklärten die Wohnungseigentümer, dass der Gasherd eingeschaltet war, als sich die Explosion ereignete. Zwei Frauen, die sich während der Explosion in der Wohnung befanden, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Vier Kinder aus der Wohnung blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich auch in die Klinik.

Die Straße, in der das Mehrfamilienhaus steht, wurde großräumig abgesperrt. Weitere Anwohner des Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. In der Wohnung wurden eine Trockenbauwand, die Küchenzeile sowie zwei Fenster beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf bis zu 30.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache soll nun von einem Gutachter ermittelt werden.

RND/dpa