Keine Baugenehmigung? Stadt Hannover fordert Abriss von 1947 erbautem Haus

Ihren Ruhestand hatten sich Klaus und Angela Westpfahl anders vorgestellt. Das Ehepaar wohnt idyllisch in einem Hinterhaus am Rande einer großen Pferdekoppel in Bothfeld, einem Stadtteil von Hannover. Nichts verstellt den Blick über die Wiesen. „Wirklich genießen können wir das aber überhaupt nicht mehr“, berichtet Angela Westpfahl. Denn die Stadt Hannover fordert den Abriss des Hauses, in dem die Westpfahls seit den 1990er Jahren wohnen, obwohl dieses bereits 1947 errichtet worden war.

Die Horrornachricht kam per Post im April 2020 in kühlem Beamtendeutsch daher. Man habe festgestellt, dass die Gebäude auf dem Grundstück mit der Adresse Im Heidkampe „ohne die erforderlichen Baugenehmigungen errichtet wurden“, teilte die Bauverwaltung mit. Deshalb seien diese „innerhalb von vier Wochen nach Bestandskraft dieser Verfügung zu beseitigen“. Geschehe das nicht in der gesetzten Frist, werde ein Zwangsgeld in Höhe von 8000 Euro fällig.

Abrissforderung: „Wir müssten Privatinsolvenz anmelden“

Die „Beseitigung der baulichen Anlagen“ bringe für die betroffenen Eigentümer zwar „erhebliche Nachteile mit sich“, schrieb die Bauverwaltung. Allerdings stelle es eine „nicht zu rechtfertigende Begünstigung“ dar, wenn diese die ohne notwendige Baugenehmigung errichteten Gebäude weiter nutzen „und hieraus auf diese Weise ihren Vorteil ziehen könnten“.

Was die Stadt mit „erheblichen Nachteilen“ abtut, würde tatsächlich wohl für drei Familien den finanziellen Ruin bedeuten. Betroffen sind neben den Westpfahls auch die Panayotovs, die seit dem Jahre 2000 im Erdgeschoss des Vorderhauses wohnen, außerdem die Gärtners, die erst vor vier Jahren die Wohnung im ersten Stock gekauft und sich dafür hoch verschuldet haben.

„Wenn wir tatsächlich das Haus abreißen müssten, gäbe es zu unserem Kredit keinen Gegenwert mehr. Die Bank würde diesen zurückfordern, und wir müssten Privatinsolvenz anmelden“, berichtet Tobias Gärtner, der mit Frau Christina und seinem dreijährigen Sohn Friedrich in dem Haus wohnt.

Alles fing an mit einem Nachbarschaftsstreit

Ähnlich sähe die Lage bei den Panayotovs aus. Auch sie haben ihr Erspartes in die Immobilie gesteckt, die nun laut Stadt der Abrissbirne zum Opfer fallen soll. „Wir wären ruiniert. Unsere Nerven liegen blank“, sagt Lubka Panayotova. Sie selbst arbeitet als Verkäuferin, ihr Mann Evtim ist bereits Rentner. „Wir hätten nicht das Geld, um noch einmal neu anzufangen“, erklärt sie. Auch die Westpfahls würde der Abriss schwer treffen. „Wir sind beide über 70 Jahre alt. Uns gibt doch niemand mehr einen Kredit“, sagt Klaus Westpfahl.

Vermutlich würden die drei Familien noch entspannt das Leben mit Blick ins Grüne genießen, wenn es nicht Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben hätte, durch die die Stadt offenbar erst auf die Probleme mit dem Grundstück aufmerksam geworden wäre.

Vor rund zehn Jahren entstanden direkt nebenan Neubauten. Und es kam zu einem Konflikt des Bauherren mit der Eigentümerin eines Bungalows, der sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet, auf dem das Haus der drei Familien steht. Nur ein schmaler Gang trennt die beiden Gebäude. Den Bau des Bungalows lehnte die Stadt schon in den 1960er-Jahren ab. Gebaut wurde er vom damaligen Besitzer des Grundstücks dennoch.

Stadt: Eigentümer hätten wissen müssen, dass der Bau illegal ist

Den Abriss des Bungalows verfügte die Stadt schon vor Jahren. Seitdem klar war, dass sich dieser nicht nachträglich legalisieren lässt, stellt die Besitzerin, die mittlerweile nicht mehr dort wohnt, hohe Schadensersatzforderungen an die Familien im Nachbarhaus. Die Eigentümer der beiden Gebäude sitzen rechtlich in einem Boot, weil sie einer Wohneigentümergemeinschaft (WEG) angehören. „Falls wir das Geld nicht zahlen würden, drohte sie damit, die Stadt darauf aufmerksam zu machen, dass unser Haus ebenfalls nicht genehmigt sei“, erzählt Tobias Gärtner. Und offenbar machte die Bungalowbesitzerin Ernst.

„Die Eigentümer hätten bereits zum Zeitpunkt des Kaufs wissen können und müssen, dass sie ein Objekt erwerben, welches nur zeitlich befristet als Butter- und Käsegroßhandel genehmigt wurde“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Die drei Familien sehen das anders. „Wir sind auf Anraten unseres Notars vor dem Kauf bei der Stadt gewesen. Dort wurden uns zehn Seiten aus einer Akte vorgelegt, aus der an keiner Stelle hervorging, dass es für dieses Haus keine Baugenehmigung gab“, berichtet Lubka Panayotova.

Wohnzimmer weg wegen zu wenig Abstand zum Bach?

Laut Tobias Gärtner rückte die Stadt die vollständigen Akten auch erst nach der Androhung einer Klage heraus. Obwohl es immer wieder Schriftverkehr mit dem Bauamt gab und die Wohnungen mehrfach verkauft wurden, habe es nie einen Hinweis gegeben, dass das 1947 gebaute Gebäude nicht als Wohnhaus genutzt werden dürfe. Er sieht „auch bei der Bauverwaltung Versäumnisse“.

Seit zwei Jahren bemühen sich die Familien nun darum, nachträglich eine Baugenehmigung zu bekommen. Sie haben schon Zehntausende Euro für den Rechtsstreit mit der Stadt und Planungen durch eine Architektin ausgegeben. Die Vorgaben der Stadt können sie bisher jedoch nicht erfüllen. Unter anderem forderte das Bauamt, dass sie wegen des Hochwasserschutzes fünf Meter Abstand zu einem Graben halten müssten, der direkt hinter dem Haus verläuft. Für die Westpfahls im Hinterhaus käme das einer Halbierung ihrer Wohnfläche gleich. Wohn- und Arbeitszimmer müssten weg. „Das ist für uns nicht vorstellbar“, betont Klaus Westpfahl.

„Die wichtigsten Probleme ließen sich lösen“

Wegen der Unterschreitung heutzutage vorgeschriebener Mindestabstände bräuchten die Familien außerdem das Einverständnis der Nachbarn. Um deren Zustimmung bemühten sich diese bisher jedoch vergeblich. Zudem kann die Wohneigentümergemeinschaft keine notwendigen einhelligen Beschlüsse fassen, weil die Bungalowbesitzerin nicht mitmacht.

„Die wichtigsten Probleme ließen sich lösen. Wir haben eine Baustatik, können mit kleineren Umbaumaßnahmen den Brandschutz und die Energieeinsparverordnung einhalten, und das Haus steht in einem Wohngebiet. Es ist uns daher völlig unklar, warum die Stadt Hannover so sehr darauf erpicht ist, unser Haus abzureißen“, bedauert Tobias Gärtner. Er hofft auf ein persönliches Gespräch mit leitenden Beamten in der Bauverwaltung, um doch noch den Abriss und den finanziellen Ruin seiner kleinen Familie abzuwenden.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ).

Von Christian Bohnenkamp/RND