Mario Barth wird aus Zug geworfen – Diskussion über Maskenpflicht

Mario Barth ist in Hanau eines Zuges der Deutschen Bahn verwiesen worden. Das berichtet der Comedian selbst in einem am Samstag auf Facebook und Instagram hochgeladenen Video. Ein Sprecher der Deutschen Bahn hat dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) den Vorfall bestätigt, der sich demnach am Freitag ereignet hat.

In dem rund 45-minütigen Video zeigt Barth auch, wie ihn Bundespolizisten in einem Zugabteil zur Rede stellen. Der Zugbegleiter hatte sie dazugerufen. „Uns ist mitgeteilt worden, dass sie keine Maske anhatten im Zug“, sagt einer der Polizisten zu ihm. In dem Moment trägt Barth eine Maske, wie man im Clip sieht. Er sagt darin zu den Polizisten, dass er die ganze Zeit eine Maske anhabe, sie nur zum Trinken absetze.

Der Polizist teilt ihm daraufhin mit, dass der Zugbegleiter das Hausrecht habe und er den Zug verlassen müsse. Das macht Barth auch, kündigt aber rechtliche Konsequenzen an.

Deutsche Bahn: „Maskenpflicht (...) gilt auch für Mario Barth“

Die Deutsche Bahn teilt dem RND dazu mit: „In unseren Zügen gilt die gesetzliche Maskenpflicht. Das gilt auch für Mario Barth.“ Unklar ist, was tatsächlich der Anlass für die Entscheidung des Zugbegleiters war. Beim Essen oder Trinken darf die Maske abgenommen werden, wie auf der Webseite der Deutschen Bahn zu lesen ist. Wie Barth in seinem Video sagt, könne er sich auch vorstellen, dass er des Zuges verwiesen wurde, weil er bei einem vorher im Zug aufgenommenen Video die Maske herunterzog. Dazu bezieht die Bahn keine Stellung.

Auf Twitter trendet mittlerweile der Hashtag #MarioBarth, unter dem kürzere Ausschnitte des langen Clips von Mario Barth geteilt werden. Die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus – während die einen finden, dass auch bei Prominenten die Maskenpflicht rigoros angewandt werden müsse, finden andere das Verhalten der Bahn übertrieben und stellen sich auf die Seite des Comedians.

