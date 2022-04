US-Comedian Gilbert Gottfried ist gestorben

Gilbert Gottfried ist im Alter von 67 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Das teilt die Familie auf dem bestätigten Twitterkanal des US-Comedians und Schauspielers mit.

„Mit gebrochenem Herzen müssen wir den Tod unseres geliebten Gilbert Gottfried nach langer Krankheit bekannt geben. Gilbert war nicht nur die ikonischste Comedy-Stimme, sondern auch ein wunderbarer Ehemann, Bruder, Freund und Vater seiner beiden kleinen Kinder“, heißt es da.

„Lacht bitte weiterhin so laut wie möglich zu Gilberts Ehren“

Die Familie schließt einen Appell an alle Fans und Trauernden an: „Obwohl heute ein trauriger Tag für uns alle ist, lacht bitte weiterhin so laut wie möglich zu Gilberts Ehren.“

An was für einer Krankheit Gottfried litt, ist nicht bekannt. Seine beiden Kinder stammen aus der Ehe mit der Filmproduzentin Dara Kravitz, mit der er seit 2007 verheiratet war.

Seine Karriere begann in den Achtzigerjahren, als Stand-up-Comedian in New York. Später spielte Gottfried auch in Filmen und Serien kleinere Rollen. Ein Nebenrolle in „Beverly Hills Cop II“ (1987) machte ihn nochmal bekannter. Danach war er unter anderem in „Hannah Montana“ mit Miley Cyrus oder „Eine schrecklich nette Familie“ mit Ed O‘Neill als Al Bundy zu sehen. Immer wieder war er zudem Gast in der „Tonight“-Show von Jay Leno.

RND/hsc