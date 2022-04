Erster öffentlicher Auftritt in Europa seit zwei Jahren: Harry und Meghan zeigen sich in Mini-Autos

Den Haag. Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich am Rande der Invictus Games in den Niederlanden von Kindern in kleinen Autos herumfahren lassen. Dabei winkte das Paar am Samstag Schaulustigen zu. Am Abend sollten Harry und Meghan an der Eröffnungszeremonie für den Sportwettbewerb teilnehmen.

Harry hat die Invictus Games für beeinträchtigte Militärangehörige und Veteranen gegründet. Dabei treten sie bei Sportwettbewerben an, die an die Paralympics erinnern. Die diesjährige Veranstaltung findet in Den Haag statt. Der Prinz und seine Frau waren am Freitag bei einem Begrüßungsevent für Teilnehmer und deren Angehörige. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt in Europa seit sie vor zwei Jahren ihre Rollen als arbeitende Mitglieder des britischen Königshauses aufgegeben hatten und in die USA gezogen waren.

Bei der Sportveranstaltung gibt es auch einen Parcours, durch den Harry gefahren wurde. Unter den rund 500 Teilnehmern an den Invictus Games sind auch 19 Menschen aus der Ukraine.

RND/AP