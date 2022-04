Samen, Mutter, Kind: Ist es egoistisch, wenn Singlefrauen eine Familie gründen?

Berlin. Für Jessica Di Bella war immer klar, dass sie einmal ein Kind haben möchte. Als sie Mitte 30 war, sprach ihre Frauenärztin Klartext. „Sie hat gesagt, dass es mit der Frucht­barkeit bei mir nun steil bergab gehe und ich das im Auge behalten solle, falls ich noch Mutter werden will“, erinnert sich die heute 40‑Jährige. „Ich bin damals aus allen Wolken gefallen. Denn ich habe mich zu dieser Zeit blutjung gefühlt, war viel unterwegs und auf Reisen. Doch für die Familienplanung im klassischen Sinne hat mir einfach der passende Mann gefehlt.“

Von ihrem letzten festen Partner hatte sie sich gerade getrennt und bei den Dates danach „hat es zwar viele Männer gegeben, die auch einen Kinderwunsch hatten, aber es hat einfach nicht gefunkt“, erzählt Di Bella. „Eine pragmatische Lösung wollte ich aber auf keinen Fall. Schließlich bindet man sich ja mit einem Kind ein Leben lang an den Partner.“

Unabhängig mit Plan B

Kurz vor ihrem 39. Geburtstag entschied sich die Berlinerin für den Plan B, „ohne einen sozialen Vater eine Familie zu gründen“, also Solomutter zu werden. Wie sie schwanger wurde, darüber möchte Di Bella nichts erzählen. „Mit meiner Tochter spreche ich natürlich darüber – sie wird von mir alles über die Vaterschaft erfahren. Ich sage ihr jetzt schon immer, dass wir eine kleine, wunderbare Familie sind, die sehr unabhängig ist.“

Kein Papa? Das sei für ihr zehn Monate altes Kind schon allein wegen des Alters kein Thema. Außerdem gebe es „in der Kita ganz verschiedene Familien­modelle“. Da sei die Solo­mutter­schaft eigentlich nichts Besonderes. „Ich bin zu 100 Prozent glücklich – und das spürt meine Tochter“, sagt Di Bella, „und ich bin ehrlich gesagt manchmal froh, dass ich sie alleine für mich habe. Ich muss mich nicht bei jeder Entscheidung absprechen oder möglicher­weise noch eine toxische Beziehung am Laufen halten.“

Eine egoistische Entscheidung?

„Ich habe das Gefühl, meine Tochter ist in eine wunderschöne Welt hinein­geboren worden. Ich schließe aber auch nicht aus, dass ein Mann dazukommt, der die Paparolle übernehmen wird.“ Der Mann im Haus fehle der 40‑Jährigen derzeit höchstens mal bei praktischen Dingen – zum Beispiel, wenn Möbel zusammen­gebaut werden müssten.

Ihr Umfeld und ihre Familie hätten ihre Solo­mutter­schaft positiv aufgenommen. „Es gab extrem viel Zuspruch.“ Nur eine frühere Freundin habe ihr vorgeworfen, egoistisch zu handeln, erinnert sich Di Bella, die das nicht verstehen kann. „Egoistisch wäre es, wenn die Rahmen­bedingungen für eine Familie nicht stimmen. Wenn man zum Beispiel nicht genug Geld hätte, die Beziehung nicht gut wäre oder man selbst psychisch instabil ist.“

Samenbank hilft Single­frauen

Wie viele Solomütter es in Deutschland gibt, weiß niemand genau. „Die meisten, die sich dafür entscheiden, greifen für die Zeugung auf den Samen eines männlichen Spenders zurück“, sagt Constanze Bleichrodt, Geschäfts­führerin der Cryobank. Die Münchener Samenbank gehört zu den wenigen in Deutschland, die auf ihrer Website damit werben, auch Singlefrauen mit Kinderwunsch zu helfen. „Das hat in den letzten Jahren massiv zugenommen.“ 2010 seien es noch drei gewesen, im Jahr 2021 bereits rund 200, sagt Bleichrodt, die laut ihrer Unterlagen derzeit jedes dritte Erstgespräch mit einer Singlefrau führt. „Meistens Frauen, die gern einen passenden Mann zur Familien­gründung hätten, aber nicht haben. Und denen nun aber die Zeit davonläuft.“

In der Regel seien das „sehr starke Frauen, die vergeblich auf der Suche nach einem starken Partner waren“, sagt die Psychologin. Sie hätten feststellen müssen, „dass wir von Gleich­berechtigung noch weit entfernt sind. Die Mütter müssten häufig Haushalt und Kinder immer noch allein wuppen.“ Warum nicht also gleich ganz auf sich selbst gestellt sein?

„Es gibt aber auch viele Frauen, die eine Kinder­wunsch­behandlung mit Fremd­sperma haben, obwohl es einen Partner gibt“, sagt Bleichrodt. „Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich: Manche Männer haben bereits Kinder mit früheren Partnerinnen, wollen keine weiteren. Manche haben finanzielle Bedenken. Manche wollen schlicht keine eigenen Kinder, trotzdem aber ihre Frau bei ihrem Wunsch begleiten.“

Behandlung kann bis zu 10.000 Euro kosten

Bleichrodt sagt, sie lege viel Wert darauf, ihre Patientinnen intensiv zu beraten. „Den Frauen muss klar sein, dass sie ein gutes Netzwerk brauchen – und dass sie alles finanziell allein stemmen müssen.“ Und das beginnt bereits mit der Kinder­wunsch­behandlung mit Fremdsperma. „Man muss mit einer Startsumme von 1500 bis 3000 Euro rechnen“, sagt die Geschäfts­führerin. „Wenn es nicht sofort klappt – was bei Frauen mit Anfang 40 keine Seltenheit ist – kann die erfolgreiche Behandlung bis zu 10.000 Euro kosten.“

Frauen, die bei dieser finanziellen Größenordnung nicht mithalten können, würden es mit One-Night-Stands probieren oder sich private Spender im Netz suchen. „Da sind allerdings auch dubiose Typen dabei, die nur auf Sex oder auf Geld aus sind“, warnt Bleichrodt. Zudem werde oft nicht dokumentiert, mit wem das Kind gezeugt wurde. „Falls die Mutter den Kontakt zu dem Mann verliert, wird das Kind nie erfahren, wer sein biologischer Vater ist.“

Solovaterschaft mit Umwegen

Und wie geht es Vätern, die allein ein Kind großziehen wollen? „Für Männer ist es nicht so leicht, Solovater zu sein“, sagt die Geschäfts­frau. „Manche entscheiden sich für das Co-Parenting-Modell. Dabei beschließen Menschen mit Kinderwunsch, gemeinsam Eltern zu werden, aber nicht in einer Paar­beziehung zu leben. Das Kind kennt also sowohl die biologische Mutter als auch den biologischen Vater.“ Homosexuelle Männer würden sich nicht selten für eine Leih­mutter­schaft im Ausland entscheiden – „das ist in Deutschland allerdings verboten“.

Apropos Vaterschaft: Bleichrodt findet es absolut nachvollziehbar, wenn Solomütter nicht jedem entfernten Bekannten die Details ihrer Entscheidung erläutern. „Das ist Privatsache – man ist niemandem Rechenschaft schuldig, außer dem Kind“, sagt Bleichrodt, die weiß, dass die Solo­mutter­schaft häufig als exotisch wahrgenommen wird. „In 15 Jahren wird das eine ganz normale Form der Familien­gründung sein.“

Tindern statt Bindung

Auch Jessica Di Bella glaubt, dass das Modell Solo­mutter­schaft zunehmen wird. „Zum einen ist es eine Frage der Emanzipation: Frauen trauen sich heute mehr zu als früher, haben ein größeres Selbst­bewusstsein.“

Zum anderen sieht sie den Grund „in der Beliebigkeit, der Austausch­barkeit, von der die Gesellschaft geprägt ist. Viele Frauen – und auch Männer – haben schon unendlich viele enttäuschende Dates hinter sich … Und in Beziehungen wird bei jedem kleinen Konflikt gleich wieder bei Tinder nach etwas Neuem geschaut.“ Es gebe einen permanenten Optimierungs­drang. „Für eine Familien­bindung taugt das nicht, dafür braucht man Kontinuität und eine starke Bindungs­fähig­keit.“

Wer trägt das Risiko?

„Das deutsche Familienrecht basiert darauf, dass zwei Elternteile besser sind als nur eins“, sagt Rechts­anwältin Eva Becker, Vorsitzende der Arbeits­gemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). „Das heißt, wir bemühen uns deshalb immer, dem Kind beide Elternteile zuzuordnen.“ Deshalb habe sich Deutschland lange schwergetan, die Solomütter zu akzeptieren.

Becker kritisiert, dass es keine beziehungsweise zu wenig gesellschaftliche Diskussion gegeben habe. „Zum Beispiel darüber, ob die Gesellschaft bereit ist, die Risiken zu tragen und die Versorgung zu übernehmen, wenn die Solomutter krank wird“, gibt sie zu bedenken.

„Rechtliche Klarheit für kommerzielle Samenspenden gibt es seit 2018“, sagt Anwältin Becker. „Die besagt: Der Vater hat keinerlei Ansprüche, aber auch keine Verpflichtungen. Das Sorgerecht liegt ganz allein bei der Mutter.“ Allerdings habe das Kind mittlerweile den Auskunfts­anspruch.

Im Register dokumentiert

Erst seit 2018 müssen die Kontaktdaten des Spenders für 110 Jahre im Samen­spender­register gesetzlich hinterlegt sein. Das Kind hat gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte das Recht, zu erfahren, wer sein biologischer Vater ist. „Das Kind muss dafür allerdings erst mal erfahren, dass es mit einer Samenspende gezeugt wurde“, sagt Becker. Das aber sei gesetzlich nicht geregelt. Die Fachfrau gibt zu bedenken, dass das Thema zu sehr aus der Sicht der Erwachsen geführt werde. Nicht aus den Augen verlieren dürfe man die Frage: „Ist das für die Kinder gut?“

Kleine moralische Frage

„Es ist auf keinen Fall schädlich für die Kinder“, sagt Hanna Christiansen, Professorin an der Universität Marburg. „Schon allein deswegen, weil es sich hier um Wunschkinder handelt, die ausdrücklich willkommen sind.“ Die Psycho­therapeutin verweist auf frühere Zeiten, in denen allein­erziehende Mütter durch Krieg und Vertreibung schwierige Bedingungen gehabt hätten. „Heute kümmern sich zwar immer mehr Väter um ihre Kinder, aber häufig genug ist die Familien­konstellation immer noch so, dass der Mann arbeiten geht und die Frau die Kinder allein erzieht.“

Christiansen sieht das Problem nicht im Emotionalen, sondern im gesellschaftlich Strukturellen: „Es gibt immer noch eine systematische Benachteiligung der Allein­erziehenden“, kritisiert sie. Ein Paar ohne Kinder werde über das Ehe­gatten­splitting steuerlich begünstig, die oder der Allein­stehende dagegen nicht unterstützt.

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2021 bestätigt das: „Das Risiko, in Armut zu leben, ist für allein­erziehende Familien in Deutschland von allen Familien­formen am höchsten“, heißt es dort im Abschluss­bericht: 43 Prozent der Ein-Eltern-Familien gelten als einkommensarm, während es bei den Paarfamilien mit einem Kind 9 Prozent, mit zwei Kindern 11 Prozent und mit drei Kindern 31 Prozent sind. Frauen sind in besonderer Weise davon betroffen, denn 88 Prozent der Allein­erziehenden sind Mütter.

Verschiedene Modelle wertschätzen

Die Entscheidung der Solomütter moralisch zu beanstanden, sei also nicht der Punkt, so Christiansen. Es gehe vielmehr darum, die politisch gewollte Benachteiligung zu kritisieren. „Die Gesellschaft muss sich auf die verschiedensten Lebensformen einstellen und sie entsprechend wertschätzen.“

Für Jessica Di Bella war die Solo­mutter­schaft die richtige Entscheidung. „Ich habe es noch keine Sekunde bereut“, sagt sie, „ich hätte mich allerdings eher dazu entschließen sollen.“ Anderen Frauen rät sie, nicht zu lange auf den richtigen Partner zu warten, weil eine Schwanger­schaft mit zunehmendem Alter immer schwieriger werde. „Heute würde ich das abkürzen. Dann wäre auch ein zweites Kind ohne Zeitdruck kein Problem gewesen.“

Von Katrin Schreiter/RND