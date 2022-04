Was würden Sie heute anders machen, Frank Elstner?

Herr Elstner, Sie werden am 19. April 80 Jahre alt. Was macht diese Zahl mit Ihnen?

Auf die Zahl an sich hatte ich ja genügend Zeit, mich vorzubereiten, nämlich 80 Jahre. Und ich frage mich ja auch nicht ständig morgens: Wie alt bin ich gerade genau? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich am 19. April aufstehen werde und mich genauso fühlen werde wie noch am 18. April. Deswegen bin ich sehr entspannt.

Was würden Sie sagen, welches von den acht Jahrzehnten, die Sie erlebt haben, Sie am meisten geprägt hat?

Am meisten haben mich sicherlich die ersten zehn Jahre geprägt. Ich bin im Krieg geboren und wir hatten nach dem Krieg eine schwere Zeit. Auch die Zeit, als meine Eltern durch Deutschland, die Tschechoslowakei und Österreich pilgerten, um Theaterengagements zu finden, war immer mit sehr vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden. Die ersten zehn Jahre meines Lebens waren nicht leicht.

Sie sprachen die Zeit nach dem Krieg an. 60, 70 Jahre war auch für Sie das Thema wahrscheinlich sehr fern. Weckt der Krieg in der Ukraine nun bei Ihnen Erinnerungen?

Natürlich, mehr erinnert werden kann man gar nicht als jetzt. Ich finde es furchtbar, was die Ukrainer da gerade durchmachen müssen. Man fühlt sich so hilflos. Ich schließe das Volk jeden Abend in mein Nachtgebet ein.

Sie sind also gläubig?

Ich glaube an Gott, aber ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche, weil ich einen großen Unterschied mache zwischen der Lehre und den Menschen. Menschen machen immer Fehler. Deswegen gibt es eben auch diese Schwierigkeiten mit den katholischen Priestern. Es ärgert mich schwarz, dass es so weit gekommen ist. Ich selber war mal in einer Art Klosterschule und von meinem Abiturjahrgang, wir waren 17 Jungs, sind sieben katholische Priester geworden. Ich habe also eine verhältnismäßig fromme Zeit hinter mir. (lacht)

Sind Sie heute noch Mitglied der Kirche?

Ja. Ich bin nie ausgetreten, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, dass ich Geld sparen möchte.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es etwas, wo Sie sagen würden: Das würde ich heute vielleicht anders machen?

Ich bin durch das Abitur gefallen und das hat mich jahrelang verfolgt. Davon habe ich viele Jahre später immer noch geträumt. Ich konnte deswegen nicht Theaterwissenschaft studieren, was mich sehr lange geärgert hat. Aber wenn ich an meine gesamte Karriere denke, dann bin ich froh, dass ich das Abitur nicht bestanden habe. Denn sonst wäre ich jetzt vielleicht irgendwo Dramaturg am Landestheater in Tübingen.

Hatten Sie denn nie darüber nachgedacht, das Abitur noch mal nachzuholen?

Ich habe nicht nur nachgedacht, ich wollte es sogar wirklich tun. Ich bin dann nach den Osterferien in die Klasse gegangen, die dafür infrage kam. Und dann ging die Tür auf und wir hatten wieder den gleichen Klassenlehrer wie in dem Jahr davor. Dann bin ich sofort aufgestanden und hab gesagt „mit mir nicht“ und bin abgehauen.

Auf Ihrer Homepage steht der Spruch „Ich glaube nicht, dass die Zeit früher besser war“. Worauf bezieht sich das und wie meinen Sie das genau?

Auf meinen Beruf. Ich hasse es, wenn erzählt wird, wie toll alles früher war und welche schönen Sendungen es gab. Ich bin der Meinung, dass es heute immer noch tolle Sendungen gibt. Die Chancen für junge Leute in der Filmbranche sind viel größer geworden. Wenn ich früher eine Idee hatte, dann musste ich wochen- oder monatelang darum kämpfen, bei irgendjemandem vorgelassen zu werden, dem ich meine Idee erkläre. Heute lade ich was im Internet hoch und habe abends im Netz bereits die erste Kritik dazu.

Ist das damals bei „Wetten, dass ..?“ auch so gewesen, dass Sie wochenlang für Ihre Idee kämpfen mussten?

In der Nacht, als mir die Idee kam, habe ich mich in die Küche gesetzt und ein zwölf Seiten langes Papier geschrieben. Das ist eigentlich das Originalpapier, so wie heute noch das Konzept von „Wetten, dass ..?“ ist. Da stand zum Beispiel drin, dass man nicht um Geld wetten darf, so was kann man in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht tun. Und der Moderator sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Als ich das Papier fertiggestellt habe, war ich zugegebenermaßen etwas angetrunken, weil ich dabei einen Rotwein leer gemacht habe. Ich habe dann meinen besten Freund angerufen und gesagt: „Komm sofort her, ich hab‘s!“ Und dann haben wir das Papier ein bisschen schöner geschrieben und sind einen Tag später zum ZDF gefahren. Ein Freund von mir war glücklicherweise zu dem Zeitpunkt der Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und kapierte sofort, welch großes Potenzial die Idee hatte. Wir haben von Anfang an gesagt: Für dieses Konzept wollen wir von allem nur das Beste: den besten Regisseur, die besten Kameraleute, die beste Technik. Das ZDF hat sich von mir und meinem Enthusiasmus so anstecken lassen, dass es nach drei Tagen niemanden mehr in dem Laden gab, der nicht genauso verrückt nach der Idee war wie ich.

Wie oft sind Sie davor gescheitert?

Ich bin gar nicht so oft an den Punkt gekommen, etwas vorzustellen. Der ehemalige Programmdirektor vom Südwestfunk, wo ich „Die Montagsmaler“ mit großem Erfolg gemacht habe, wechselte irgendwann zum ZDF und sagte mir damals: „Wenn dir was Gutes einfällt für den Samstagabend, sag mir Bescheid und du bekommst es.“ Dann bin ich jahrelang durch die Welt gezogen und habe immer überlegt: Wo kommt man auf eine gute Showidee? Ich habe mir viel unterschiedliches Fernsehen angeguckt: in ganz Europa, in den USA und sogar in Japan. Irgendwann kam mir dann plötzlich der Gedanke: Warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet?

Was glauben Sie – wie wäre Ihre Showkarriere weitergelaufen, hätte es „Wetten, dass ..?“ nie gegeben?

Ich war auch vor „Wetten, dass ..?“ ein sehr erfolgreicher Moderator. Ich habe sechs Jahre lang „Spiel ohne Grenzen“ gemacht. Das war eine große internationale Sendung in Europa. Ich habe das ganze europäische Fernsehen kennengelernt, habe dann sechs Jahre „Montagsmaler“ gemacht, was ebenso erfolgreich war. Und dann war eigentlich klar, dass ich wieder etwas finden werde, was sechs Jahre lang funktioniert. Denn der Gedanke war eigentlich, dass ich das siebte Jahre dann immer ein Sabbatical mache. „Wetten, dass ..?“ war dann natürlich noch viel länger erfolgreich.

Sie haben mal gesagt, dass Sie bei jedem Auftritt noch aufgeregt sind. Ist das heute immer noch so?

Ja, das ist wirklich komisch, wenn man überlegt, wie viele Sendungen ich in meinem Leben schon gemacht habe. Und wenn dann einer wie ich kommt und sagt, er habe Lampenfieber, müssen manche Leute denken: Der hat sie doch nicht alle. (lacht) Aber ich habe einfach Lampenfieber. Irgendwann habe ich gedacht: Vielleicht ist das eine Krankheit. Und irgendwie ist das ja auch bestätigt worden. Ich habe Parkinson und damit hat man wahrscheinlich etwas mehr Lampenfieber als ohne.

Wie groß war denn das Lampenfieber, als Sie im vergangenen Jahr plötzlich wieder bei „Wetten, dass ..?“ auf der Bühne standen?

Das war reine Freude. Ich habe mich wirklich so sehr darüber gefreut, dass es ein „Wetten, dass ..?“-Comeback gab. Im Laufe des Abends habe ich dann gemerkt, dass die Sendung gut zusammengesetzt wird. Es gab gute Gäste, der Ablauf war stimmig. Und die Quote am nächsten Tag hat uns natürlich alle überrascht und gefreut.

Jetzt gibt es ja auch die gute Nachricht, dass es dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall weitergeht. Was glauben Sie, was braucht die Sendung genau jetzt, um nach diesem Erfolg weiterhin gut beim Publikum anzukommen?

Wir brauchen Verrückte, die im Hintergrund jetzt ein Jahr lang nichts anderes tun, als über diese Sendung nachzudenken, damit sie noch besser wird als die letzte.

Werden Sie denn auch bei der Sendung in diesem Jahr wieder mit dabei sein?

Wenn ich eingeladen werde, setze ich mich bestimmt ins Publikum und gucke zu. Ich bin allerdings der Meinung, dass es bei „Wetten, dass ..?“ genug Frank Elstner auf der Bühne gab. Jetzt soll der Thomas mal wirklich die Früchte dieser Sendung, die er ja auch zu dieser Größe gebracht hat, alleine ernten.

Sie sagten vorhin, dass Sie auch internationales Fernsehen eine Zeit lang verfolgt haben. Wie gut ist denn das deutsche Fernsehen Ihrer Meinung nach im Vergleich?

Eigentlich will ich über das deutsche Fernsehen gar nicht so gerne urteilen. Klar ist: Wir haben in Deutschland tolle Möglichkeiten, über Bilder zu sprechen. Das digitale Fernsehen hat gewaltige Chancen gebracht, vor allem Schnelligkeit. Ich würde jetzt, wenn ich programmverantwortlich wäre, laufend neue Sachen ausprobieren. Ich würde alles ausprobieren, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, damit wieder etwas mehr Vielfalt in unsere Programme kommt. Im Moment hat jeder Sender irgendeine Quizshow. Oder ein Format, wo Prominente irgendwo eingesperrt werden. Viel Fantasieprojekte finden im Moment nicht statt, weil die Programmdirektoren gute Programmplätze für Dinge besetzt halten, die sie irgendwo nachgemacht haben.

Das heißt es, es fehlt den Programmdirektoren an Mut?

Ja, schon. Nie hatte man solche einfachen Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Wenn ich Montag was ausprobiere, was Dienstag nicht gefällt, dann kann ich Mittwoch schon wieder das Nächste ausprobieren. Das ist möglich, wenn man sich darauf einstellt. Und mein Appell an alle Kreativen in der Branche ist: Überschwemmt die Verantwortlichen der Programme mit euren Ideen.

So als Laie könnte man denken: Kann man überhaupt noch so viele Showformate neu erfinden? Hat es nicht alles schon mal gegeben?

Denken Sie doch allein mal an die letzten zwölf Monate. Da gab es wirklich viel Neues. So was wie „Masked Singer“ ist ja auch im Ausland erfunden worden. Um kaum war es hier erfolgreich, hat auch schon der nächste Sender eine Sendung, in der jemand maskiert wird. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr vorauslaufen und auch mal was riskieren, als hinterherzurennen und es zu kopieren.

Wie ist denn Ihr privates Fernsehverhalten? Gucken Sie noch klassisch lineares TV oder streamen Sie?

Beides. Aber ich muss klarstellen: Zu Hause bestimme nicht ich das Fernsehprogramm. Das tun entweder meine Kinder, wenn sie da sind – oder meine Frau. Bei uns wird aber generell sehr wenig ferngesehen. Wir haben drei Hunde, das ist ein sehr tolles Programm. (lacht)

Sie haben vor drei Jahren Ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Wie geht es Ihnen heute damit?

Danke, mir geht es gut. Ich habe sehr großes Glück, dass ich so spät von meiner Parkinson-Krankheit erfahren habe. Viele bekommen die Diagnose schon mit 40 oder 50. Ich habe es erst diagnostiziert bekommen, als ich schon über 70 war. Ich habe einen verhältnismäßig milden Verlauf. Das heißt, die Medikamente, die es gibt, um diesen Verlauf milde zu beeinflussen, wirken bei mir noch. Deswegen gehöre ich zu den Parkinson-Kranken, die einen kleinen „Sonnenplatz“ haben.

Sie sagten, Sie haben erst spät von der Erkrankung erfahren. Heißt das, dass Sie auch erst spät erkrankt sind oder wussten Sie es einfach lange nicht?

Ich bin spät erkrankt. Aber ich habe auch lange erst mal gerätselt, was ich überhaupt habe. Ich habe mindestens fünf Universitätsprofessoren aufgesucht, bis einer dann auf die Idee kam zu sagen: „Ich untersuche Sie mal anders, nämlich als Neurologe. Ich glaube nämlich, dass Sie Parkinson haben.“ Wenig später sagte er mit dann: „Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie eine unheilbare Krankheit haben. Noch kann sie nicht geheilt werden. Aber helfen Sie uns, dafür Werbung zu machen. Die Wissenschaft braucht mehr Geld für die Forschung.“ Dann habe ich die Parkinson-Forschung gegründet und hoffe, dass wir bald Erfolge erzielen.

Haben Sie sich auch mal gefragt: Warum trifft das gerade mich?

Parkinson haben in Deutschland etwa 400.000 Menschen. Und wenn Sie jetzt an die Ehefrauen, an die Kinder, die Familien denken und die Bekannten, die mit dieser Krankheit dann auf einmal zu tun haben, dann werden Sie feststellen, dass das ein paar Millionen Menschen sind, die unter Parkinson zu leiden haben. Und wenn Sie daran denken, wie schnell die Corona-Forschung in den vergangenen zwei Jahren mit Geld vorangetrieben worden ist, dann können Sie sich vorstellen, dass wir Parkinson-Patienten hoffen, dass wir ähnliche Gelder bekommen, um weiter forschen zu können. Und mein Professor Volkmann, der mit mir das Buch über meine Krankheit geschrieben hat, ist der felsenfesten Überzeugung, dass sogar ich noch eine Chance habe, einen Weg Richtung Heilung zu erleben.

Sie haben Ihre Krankheit bewusst öffentlich gemacht. Wie viel stehen Sie seitdem im Austausch mit anderen Menschen, denen es ähnlich geht?

Es ist natürlich so: Wenn Sie einen etwas populären Namen haben, dann bekommen Sie natürlich viel Post zu diesem Thema. Ich bekomme jeden Tag E-Mails, Briefe oder Telefonanrufe von Parkinson-Kranken, die von mir gerne wissen möchten, wie der Stand der Forschung ist. Sie wissen, dass ich ein recherchierender Journalist bin und immer sehr gebohrt habe, um an die Wahrheiten heranzukommen. Und da kann man dem einen oder anderen alleine schon helfen, indem man ihm oder ihr den richtigen Arzt empfiehlt.

Was war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass Sie Ihre Krankheit öffentlich gemacht haben?

Mein Neurologe meinte irgendwann zu mir: „Sie müssen jetzt für sich selbst entscheiden, ob Sie diese Information nach draußen tragen oder nicht.“ Wir haben dann lange überlegt, was der Vorteil und der Nachteil ist. Ich bin mit meiner Familie zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, als dass die Yellow Press sich irgendwas zusammenreimt.

Verhalten sich die Menschen Ihnen gegenüber anders, seitdem Sie über Ihre Erkrankung gesprochen haben?

Ich habe das Gefühl, dass mich die Menschen häufiger anlächeln.

Sie haben mal gesagt, dass Ihnen Sport gegen die Parkinson-Erkrankung hilft. Wie fit sind Sie heute, mit fast 80?

Ich war schon immer ein Sportsfreund, auch wenn ich erst sehr spät damit angefangen habe, Leistungssport zu betreiben. Da war ich schon 30 Jahre alt, aber mein Pensum war enorm. Sport ist einfach eins meiner größten Hobbys. Und ich versuche jetzt, alles auszuprobieren und zu gucken, was einen guten Einfluss auf die Krankheit hat. Ich mache jeden Tag Sport, boxe zum Beispiel regelmäßig. Man muss sich da nicht die Köpfe einschlagen, es geht vor allem um einen guten Bewegungsrhythmus, man kann ja auch im hohen Alter noch Muskelmasse bilden. Vor ein paar Wochen habe ich die Empfehlung bekommen, auch wieder Tischtennis zu spielen, und ich mache das jetzt zweimal die Woche. Es hat tatsächlich eine positive Wirkung auf mein Wohlbefinden.

Machen Sie sich mit 80 schon Gedanken über den Tod? Wie haben Sie vorgesorgt?

Natürlich mache ich mir darüber Gedanken. Ich habe eine Patientenverfügung unterschrieben und dafür gesorgt, dass meine Erben keinen Grabstätte für mich kaufen müssen. Die habe ich mir jetzt schon für die nächsten 20 Jahre reserviert.

Wird diese in Ihrer Wahlheimat Baden-Baden sein?

Das möchte ich nicht erzählen. Ich bin der Meinung, das sollten nur meine engsten Verwandten wissen – und die können sich dann im Fall der Fälle überlegen, ob sie das der Öffentlichkeit mitteilen.

Kommen wir noch mal auf die Gegenwart zurück. Sie haben sich als Wohnsitz für Baden-Baden entschieden. Es hätte auch die Côte d‘Azur werden können, warum trotzdem Baden-Baden?

Baden-Baden hat für mich einen sehr persönlichen Grund. Als ich zehn Jahre alt war, kam ich in diesen Ort. Ich war dort bis zu meinem 21. Geburtstag gemeldet und bin erst von hieraus dann nach Luxemburg gegangen. Meine Eltern liegen hier auf dem Friedhof. Mein Bruder wohnt hier, das ist für mich einfach Heimat geworden. Ich habe nur vier Orte, die in mir ein Heimatgefühl auslösen. Neben Baden-Baden ist das noch Österreich, weil ich in Linz geboren und in Wien getauft wurde. Außerdem Berlin, weil ich dort eingeschult wurde und meine Mutter Berlinerin war. Und dann noch Luxemburg, wo meine Karriere begann. Ohne Luxemburg wäre ich nicht das geworden, was ich heute bin.

Sie haben vergangenes Jahr ein Buch geschrieben, drehen weiterhin auch Dokumentationen. Denken Sie auch mal an Ruhestand?

Ich weiß gar nicht, wie Ruhestand geht. Wenn ich durch die Welt gehe, dann reagiere ich. Ich habe gelernt, mit Fernsehsendungen zu reagieren. Also wenn ich zum Beispiel durch eine Straße gehe und dort ein neues Arrangement mit Krokussen sehe, dann denke ich mir: Kann man daraus etwas Filmbares machen? Außerdem war das für mich auch nie wirklich Arbeit. Ich hatte einfach immer unbändige Freude an dem, was ich tat. Dinge zum Wachsen zu bringen, an die keiner geglaubt hat. Ich weiß noch, wie ich bei der ersten Pressekonferenz von „Wetten, dass ..?“ den Journalisten erklärt habe, was wir vorhaben, und alle sagten: „Wie soll das gehen?“ Ich habe nur gesagt: „Wartet‘s ab, wir sprechen uns in zehn Jahren.“ Und ich sollte recht behalten.

Haben Sie eigentlich so etwas wie eine Bucket List?

Nein, so was habe ich nicht. Die Liste wäre viel zu groß. Ich möchte nicht immer eine Tapetenrolle mit Gedanken mit mir herumschleppen. Ich lasse mich überraschen von Zufällen. Ich bin überhaupt ein Mensch, der großen Spaß am Zufall hat und ungern lange Listen abhakt.

Was würden Sie sich wünschen, woran Menschen in 50 Jahren denken, wenn sie den Namen Frank Elstner hören?

Dass jedem eins meiner Kinder einfällt, weil es gesund ist und ein tolles Leben führt. Das Wichtigste, was ich habe, sind meine Kinder.